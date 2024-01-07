Ak Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında İstanbul'un da olduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Haliç Kongre Merkezi'nde 11 büyükşehir ve 15 kentin AK Parti belediye başkan adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tek tek kamuoyuna duyurulurken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da Prof. Dr. Aydın Ayaydın oldu.

Prof. Dr. Aydın Ayaydın Kimdir?

1951 yılı Mardin Derik doğumlu olan Aydın Ayaydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. 1977 yılında Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi'nde iktisat asistanı, 1978 İTİA İşletme Yüksek Okulu ve daha sonra İTİA Ekonomi Fakültesinde asistan olarak görev yapmıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1983 yılında ekonomi dalında yüksek lisans yapmıştır ve 1985 yılında ekonomi doktoru olmuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünde 1986 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında doçent ve 1993 yılında ekonometri profesörü ünvanlarını almıştır. Çeşitli gazetelerde ekonomi, siyaset ve güncel konularda köşe yazıları yazmış olup, bugüne kadar 12 bilimsel kitabı ve yüzlerce makalesi yayınlanmıştır. Beşiktaş Asbaşkanlığı ve Basın Sözcülüğü de yapan Ayaydın evli ve 3 çocuk babasıdır. - MUĞLA