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AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ oldu

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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti'nin İzmir adayı büyük merak konusu olurken, aday tanıtım toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamza Dağ" açıklamasında bulundu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde Ak Parti'nin İzmir adayı da belli oldu. Aday tanıtım toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ olduğunu açıkladı.

İSTANBUL DAHİL 26 İLİN ADAYLARI AÇIKLANMIŞTI

Erdoğan, 7 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklanmıştı. İstanbul'da Murat Kurum, Kocaeli'de Tahir Büyükakın, Eskişehir'de Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Bursa'da mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş, Denizli'de mevcut belediye başkanı Osman Zolan, Balıkesir'de mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz, Aydın'da Milletvekili Mustafa Savaş, Samsun'da Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Erzurum'da mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen, Muğla'da Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Ordu'da ise Mehmet Hilmi Güler aday olmuştu.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ oldu

HAMZA DAĞ KİMDİR?

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2000 yılında tamamladı. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi'nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi. 2011 seçimleri ile birlikte 24. dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev aldı.

Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi'nde Başkan Yardımcılığı görevini de yaptı. 29 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Kongre sonrası AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelen Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Hamza Dağ AK Parti İzmir Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Bükücü:

İzmir'de AK Parti'nin kazanma şansı yok

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9
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Hek Tor:

Ağır top ha?

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10
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mardinli yiğit:

bu arkadaş tam orta asyalı, ama kaybedecek..

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JY:

AGIR TOP :):):)

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6
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ERKAN ÜNAL:

Valla İzmiri bilmem ama antalya akp ye verir,İzmirliler gelsin de hizmet görsün

9
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Osman Tokgonul:

Aday değil , olsa olsa aday adayı olur .

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Şerif Ali:

İzmir demokrattı, halkı bilinçlidir. En fazla dağıttığı makarna sayesinde birkaç kişide oy alır. Oy namustur satılmaz.

6
8
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Serkan Aygun:

Emekliye bunu reva gördükten sonra büyükşehirlerde oy alamaz

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Hasan Hüseyin Şahin :

Kaç kğ acaba ağırtop deyince Emeklilerin gemisini batırabilir mi acaba

0
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Hacı Şembeki:

Yine yanlış hesap... İzmiri MHP ye vermelisin Reis...Ak parti bunu bir türlü anlamadı gitti...Kay be de çek si Niz....Ahada buraya yazıyorum....İzmir ideolojik oy verir, hizmete oy vermez...

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