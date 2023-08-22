AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz Fethiye'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. Otgöz, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ile diğer oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek hizmetler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Fethiye Devlet Hastanesi ve Muğla'ya yapılacak şehir hastanesi projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Otgöz, İlçe Başkanı Turhan Kovancı ve partililerle Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ile kentteki diğer oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

FTSO'da konuşma yapan Otgöz, Muğla'nın milletvekili olarak sahada olduklarını ve hizmet için çalışacaklarını söyledi.

Yeni yapılacak Fethiye Devlet Hastanesi için okullar bölgesinin belirlendiğini dile getiren Otgöz, şunları kaydetti:

"Planlar yapılıyor, hızlı bir şekilde ihaleye çıkacak. 300 yatak olarak başlayacak ama 500 yatağa kadar çıkacak. Bunun yanı sıra Muğla'ya da 750 yatak kapasiteli şehir hastanesi yapacağız. Artık Antalya, Denizli ya da İzmir'e gitmekten biraz daha kurtulacağız. Seydikemer Devlet Hastanesi açıldı ama süreç devam ediyor. Ekimin sonuna doğru tam kapasiteyle çalışacağına inanıyorum."

Seydikemer-Söğüt, Söğüt-Kalkan yolu ve tünelin en önemli sorun olduğunu ifade eden Otgöz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile konuyu görüştüğünü kara yolunun en kısa zamanda yapılacağını kaydetti.

Yerel seçimlerin çok önemli olduğunu belirten Otgöz, "Bizim partinin kongresi ekimin ilk haftası. Ondan sonra ilçeler, il yapılacak. Kasım, aralık gibi de adaylar belirlenecek inşallah. Cumhurbaşkanımızın en önem verdiği, üzerinde durduğu ilçelerden biri de Fethiye'dir. Geçen dönem seçimden sonra 'Fethiye'yi nasıl kaybettik?' dedi. Çok önem veriyor, değer veriyor." diye konuştu.

FTSO Başkanı Osman Çıralı ise ziyareti dolayısıyla Otgöz'e teşekkür etti.

Milletvekili Otgöz vasıtasıyla ilçedeki sorunların daha hızlı çözüme kavuşacağını vurgulayan Çıralı, "İnşallah Fethiye'miz, bölgemiz için güzel çalışmalar yapacağız. Biz her zaman elimizden geldiğince bölgemizle ilgili sorunları derleyip vekillerimize, belediyelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Oda olarak belli başlı konuları vekilimize sunduk." ifadelerini kullandı.