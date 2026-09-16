AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz, Marmaris'te esnafla buluştu

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Marmaris ilçesinde vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı mensuplarıyla Hisarönü ve Turunç mahallelerini ziyaret eden Otgöz, esnafın sorunlarını ve vatandaşın taleplerini dinledi.

Ayrıca ziyaretler kapsamında partiye katılan yeni üyelere rozetleri takdim edildi.

Milletvekili Otgöz ve ilçe teşkilatının, Marmaris'in mahallelerindeki talep ile ihtiyaçların takibi amacıyla saha çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA