AK Parti MKYK Üyesi Ünal: 'İtiraf eden CHP, çalan, yargılanan CHP'li, bunun AK Parti ile ne alakası var?'

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "İtiraf eden CHP, çalan, yargılanan CHP'li, bunun AK Parti ile ne alakası var? Siyaset kişisel ihtiyaçları karşılamak için yapılmaz. Bugünün sorunlarını çözecek olan yine AK Partililerdir, AK Partili kadrolardır. Çünkü bırakın sorun çözmeyi, İBB'yi kazandıktan sonra peyzajları düzenli olarak sulayamadıkları için söktüler" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde Esenyurt'ta düzenlenen kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi. Esenyurt İlçe Başkanı Togay Çoban ve partililerin de katıldığı programda Türkiye'nin geçmişten bu güne geldiği nokta konuşuldu. Ünal, programın ardından beraberindekilerle Esenyurt Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katıldı. Recep Tayyip Erdoğan Esenyurt Eğitim Külliyesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Ünal, burada gençlere seslendi.

Ünal, "İtiraf eden CHP, çalan, yargılanan CHP'li. Bu ülke bir hukuk devleti. Senin yanı başındaki adam seni ihbar etmiş. Hemen yanındaki de itiraf etmiş, yargı da gereğini yapıyor. Bunun AK Parti ile ne alakası var? Siyaset kişisel ihtiyaçları karşılamak için yapılmaz. Mücadelemiz kuru bir iktidar mücadelesi değildir. Bugünün sorunlarını çözecek olan yine AK Partililerdir, AK Partili kadrolardır. Çünkü bırakın sorun çözmeyi, İBB'yi kazandıktan sonra peyzajları düzenli olarak sulayamadıkları için söktüler. İstanbul'un ihtiyacı olan biyolojik atık arıtma tesisisin temel atmama törenini yaptılar. Metro yapmak için aldıkları uluslararası kredileri bırakın metro yapmayı, paranın nereye gittiği sorulduğunda 'hatırlamıyorum', vaatleri sorulduğunda 'hatırlamıyorum' diyen, bırakın sürdürülebilirliği kendi sözünü bile hatırlamayan bir akıl biçimiyle karşı karşıyayız. O yüzden asla karşımızdakilerin oluşturmak istediği karamsarlığa kapılmadan, yaptıklarımızın üzerine yaslanarak kendimizi bugünün sorunlarının da çözüm iradesi olarak görerek yüksek çözüm kapasitemizle şundan emin olun ki geleceğe yürüyoruz. Bugün Türkiye'nin büyük sorunları çözülmüştür. 2002, 2003'te birisi bana deseydi ki '2023, 2024'te şunlar şunlar olacak', herhalde güler geçerdik ama bugün eğer Türkiye savunma sanayiinde 3'üncü sıradaysa, üretimde, ihracatta çağ atlıyorsa bu çok büyük bir gelişmenin ve bu kadroların çabalarının sonucudur. 15 Temmuz'da, Gezi'de, kapatma davasında biz hiçbir zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın gözlerinde korku, kaygı, endişe, şüphe görmedik. Çünkü bunlar bulaşıcıdır. Kararlılık, cesaret gördük. O inançla, o heyecan, cesaretle bütün bunları başarmış olarak bugün tekrardan Türkiye Yüzyılı için, yeni bir yüzyıl için bu yüzyılın Türkiye yüzyılı olması için daha yeni başlıyoruz" dedi.

'Ben Bakırköy Koca Sinan Lisesi mezunuyum' diyerek sözlerine başlayan Ünal, "Biz öğrenciyken Bakırköy'dü, sonra Bahçelievler oldu. Kültür bir mirasın kuşaklar arasında aktarımıdır. Bizi var eden, kim olduğumuzu, aidiyetlerimizi belirleyen mensup olduğumuz kültürdür. Bu kültür eğitim ve din aracılığıyla nesilden nesle aktarılır. Oturduğunuz sıralarda oturuyordum, şimdi siz oturduğumuz sıralarda oturacaksınız. Sizden sonra gelenlere o kültürü, o kimliği, o aidiyeti aktaracaksınız. Bu çok kıymetli. Çünkü bugün dünyada artık kişilerarası rekabet yok. Ülkeler arası rekabet var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öğrencileri ile diğer ülkelerin öğrencileri artık birbirleri ile rekabet ediyor. Dolayısıyla siz Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle artık TEKNOFEST kuşağı olarak teknolojiyi, bugünün geleceği anlayan, kavrayan ve bunu anlamak, kavramak için de gerekli eğitim altyapısına sahip olması gereken çocuklarımızsınız. O yüzden Cumhurbaşkanımız, eğitim altyapısı konusunda gençlerimizin eğitim ihtiyaçları konusunda hiçbir masraftan adeta sakınmıyoruz. Hafıza ve hatırlamak önemli. Nereden geldiğinizi bilmezseniz kaybolursunuz. Benim siyasete girme sebeplerimden bir tanesi okulda yaşadığım bir olaydır. Bir gün öğretmen, 'Çocuklar yarın tebeşir parası getireceksiniz' dedi. Ertesi gün öğretmen yoklama yapıyor, ismi okunan öğretmenin masasına giderek tebeşir parası bırakıyor. Yanımda oturan bir arkadaşım vardı. İsmi okundu, ayağa kalktı ama sıradan çıkamadı. Gözünden sıranın üstüne yaşlar dökülüyor, çünkü tebeşir parasını getirememiş. Bu hala benim içimi yakar. Kitap büyük bir sorundu, almak gerekiyordu. Bugün hamdolsun her öğrencimizin okul başladığında ders kitapları sırasında. Aynı şekilde çocuklarının ihtiyacını karşılayamayacak aileler için Aile Bakanlığımız kıyafet ve burs yardımı yapıyor. Nereden geldiğimizi unutursak, nereye gideceğimizi bilemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti sizin omuzlarınızda, yarın bugünkünden daha güçlü ve kudretli olacak" dedi.

Ünal, "TEKNOFEST'e gittim, 11 milyon insan gitmiş. 1 milyon 600 bin kişi TEKNOFEST'e yarışmacı olarak katıldı. O gençlerin heyecanını gördüm. Takımların yeni bir inovasyon koymak için nasıl çaba harcadıklarını gördüm. Biz büyük bir özgüven eksikliği yaşıyorduk, böyle gelmiş böyle gider diyorduk. Cemil Meriç, 'Bu Ülke' kitabında diyor ki 'Biz bir zamanlar kıtaları bir atlas kumaş gibi keser, biçerdik. Fakat bir gün Avrupa kulağımıza, sen az gelişmişsin diye fısıldadı', biz az gelişmiş olduğumuza inandık. Gelişmişlik insan olmakla alakalı bir şeydir. Her biriniz iyiliğin ve merhametin mirasçılarısınız. Bugün ben sizlere baktığımda, özgüveni yüksek, ne istediğini bilen, odağı olan, hedefleri olan pırıl pırıl gençler görüyorum. Size baktığımda, Türkiye'nin geleceğine olan inancım artıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL