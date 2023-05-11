AK Parti milletvekilleri seçim çalışmalarına Köylerde devam ediyor

Ak Parti Erzincan Milletvekili ve 28. dönem Milletvekili adayı Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ve AK Parti 28. dönem 2'nci sıra Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, İl Başkanı Çetin Özyurt, Merkez İlçe Başkanı Hakan Ördek, parti yöneticileri, önceki dönem il ve ilçe başkanları Saztepe, Denizdamı ve Ulu köyde ziyaretlerine devam etti.

Şireci, seçim çalışmalarından bahsederek Erzincan'dan bu dönemde AK Parti'nin 2 milletvekili çıkarabilmesi için yoğun gayretle il ve ilçelerde faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Mehmet Şireci, "14 Mayısta 1 oy Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, 1 oy AK Parti'ye" dedi.

Programda köy ziyaretlerinde konuşan AK Parti Erzincan Milletvekili ve 28. dönem Milletvekili adayı Süleyman Karaman, Erzincan'ın yatırımların en iyisine layık olduğunu söyledi. Milletvekilliği döneminde Erzincan'a çok sayıda proje kazandırdıklarını ve AK Parti olarak bu seçimden de 2 - 0'lık zaferle ayrılacaklarını belirten Karaman, "Şehrimiz için çalışmalar devam ediyor. Erzincan artık E- Spor'da. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat Gençlik Merkezi'nde E-Spor Atölyesi gençlerin hizmetine sunuldu. Ergan Dağında otel inşaatına başlandı. Daha yapacağımız çok işimiz var. Cuma günü nasipse TOGG Erzincan'da olacak. Cuma, cumartesi günü meydanda vatandaşlarımız TOGG'u görebilecek. 8 ilçemizde ve Erzincan merkezde seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın bize olan teveccühünde değişen bir şey yok. 14 Mayıs'ta diyoruz ki 1 oy Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 1 oy AK Parti'ye" diye konuşan Karaman "Araba yapıyoruz inanmıyorlar. Petrol çıkarıyoruz inanmıyorlar. Savunma sanayinde dünyada ilk 5'in içindeyiz. Bunların hepsinden rahatsız oluyorlar. Selahattin Demirtaş'a, PKK'lılara, FETÖ'cülere özgürlük vadediyorlar. Erzincan Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla Cumhurbaşkanı seçecek. Erzincan'dan AK Partiyi iki milletvekili ile Ankara'ya gönderecek. Buna inanıyorum.

Erzincan'da ve Türkiye'de gerçekleşen yatırımlara değinen Karaman, seçimde rekor destek verdiğini vurguladı ve bu seçimde de desteğin devamını beklediklerini belirtti.

Karaman "Karadeniz Doğalgazı ülkemize ulaştı ve 1 ay doğalgazı halkımız ücretsiz kullanacak. Daha dün Gabar'da Türkiye'nin en büyük petrol rezervi keşfedildi. Günde 100 bin varil petrol çıkacak. Bunun mali değeri yıllık 3 milyar dolar. Sivas'a gelen hızlı tren inşallah kısa sürede Erzincan'a da gelecek. Türkiye gelişiyor ve bunun yanında Erzincan da gelişiyor. Bütün hastalarımızı Erzincanda tedavi edeceğiz. Bunun için 500 yataklı yeni bir hastane inşa ettik. Erzincan tarımla gelişecek. Ekilmeyen yer kalmasın diye yeni barajlar yaptık. Sulama maliyetlerini sıfırlayacağız. Pandemi döneminde ilimizde bütün okulları elden geçirdik. Artık bütün okullarımız depreme dayanıklı hale geldi. Erzincan'da üniversitemiz bünyesinde bir deprem enstitüsü kurduk. Tüm Erzincan'ı depreme dayanıklı hale getireceğiz. Bütün bu çalışmaların mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz.

Biz laf yapanla iş yapan arasında tercih yapmanızı bekliyoruz. Dünyada tüm şer odaklar Kılıçtaroğlu kazansın istiyor. Ne kadar dostumuz varsa onlar da Erdoğan kazansın istiyor. Biz de diyoruz ki tercih sizin. Terörü sınır dışı ettik. Ülkemizde yok ettik. Şimdi sınır dışında da yok edeceğiz. Bu beyler ne diyor. Bunları serbest bırakacağız diyor. Terör elebaşları Karayılan, Bayık kime oy istiyor. Bunları görün ve buna göre oy verin" dedi. - ERZİNCAN