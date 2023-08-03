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AK Parti Milletvekilleri Gülnar'da Partililerle Buluştu

Politika Haberleri

AK Parti Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, Gülnar ilçesinde partililerle bir araya geldi. Nebati, Kıratlı ve Söylemez, AK Parti Gülnar İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. İlçe yöneticileriyle görüşen milletvekilleri, sonrasında partililerle sohbet etti. Nebati, buradaki konuşmasında, Cumhur İttifakı olarak yerel seçimleri kazanmak için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Ziyarette Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de yer aldı.

Ak Parti Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, Gülnar ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Nebati, Kıratlı ve Söylemez, AK Parti Gülnar İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

İlçe yöneticileriyle görüşen milletvekilleri, sonrasında partililerle sohbet etti.

Nebati, buradaki konuşmasında, Cumhur İttifakı olarak yerel seçimleri kazanmak için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Ziyarette Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de yer aldı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Politika

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