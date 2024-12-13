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AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak: "Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Binası ihalesi 31 Aralık'ta gerçekleşecek"

AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak:
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Binası'nın yapım ihalesinin 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirileceği açıkladı.

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Binası'nın yapım ihalesinin 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirileceği açıkladı. Milletvekili Ölmeztoprak, Doğanşehir Ceza İnfaz Kurumu'nun tamamlanma tarihinin ise 17 Aralık 2024 olarak öngörüldüğünü söyledi.

Malatya'da yürütülen ve yapılması planlanan hizmetleri yakından takip eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Malatya Bölge Adliye Binası ve Doğanşehir Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili açıklamalarını anımsatarak, "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç, Gazi Meclisimizde 2025 bütçe görüşmeleri kapsamında ve Adalet Bakanlığı'mızın bütçesinin görüşüldüğü esnada, Malatya Bölge Adliye Binası ve Doğanşehir Ceza İnfaz Kurumu'nun ilerleme süreci hakkında bilgiler paylaştı. Sayın Bakanımız, projelerin planlandığı şekilde sürdüğünü belirtti. Sayın Bakanımızın açıklamalarına binaen ve ek olarak hemşehrilerimizle şu önemli detayları da paylaşmak isterim; Malatya Bölge Adliye Binası'nın yapım ihalesi 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Doğanşehir Ceza İnfaz Kurumu'nun tamamlanma tarihi ise 17 Aralık 2024 olarak öngörülüyor. Projede şu anda doğalgaz ve elektrik bağlantı süreçleri devam ediyor. Adalet Bakanlığımız, Aralık ayı sonu itibarıyla kabul işlemlerini başlatmayı planlamakta olup, mevsim şartlarına bağlı olarak Ocak veya Şubat ayı içinde teslim edilebilecek" ifadelerine yer verdi.

Malatya Adliye Sarayı inşaatının devam ettiğini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, planlandığı şekilde 2026 yılı Nisan ayında hizmete sunulmasının hedeflendiğini kaydetti. Ölmeztoprak konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Malatya Adliye Sarayı inşaatı da hızla devam ediyor. Farklı binalarda hizmet veren mahkemelerin tek bir çatı altında toplanmasıyla adalet hizmetlerinde büyük bir hız ve verimlilik sağlanacak. 100 duruşma salonu, 181 büro ve 864 araçlık otopark kapasitesine sahip olacak bu modern ve çevre dostu binamızın, 2026 yılı Nisan ayında hemşehrilerimizin hizmetine sunulması planlanmaktadır. Sürecin her aşamasını yakından takip etmekle kalmıyor, projelerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için aktif şekilde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu projelerin hayata geçmesinde ve Malatya'mıza olan kesintisiz desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunar, Adalet Bakanımıza ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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