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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da Vatandaşlarla Buluştu

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Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, ziyaret ettiği Battalgazi, Yeşilyurt ve Kuluncak ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde konuşan Ölmeztoprak, Malatya'nın yeniden imar ve ihyası için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, Cumhur İttifakı olarak sahada olduklarını söyledi.

İlçe ziyaretlerini sürdüren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak Battalgazi, Yeşilyurt ve Kuluncak ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde vatandaşların yoğun ilgisi karşılaşan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'nın yeniden imar ve ihyası için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, çalışmaların bütüncül bir şekilde ele alındığını kaydetti.

"Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız"

Depremlerde büyük hasar gören Malatya'nın biran önce ayağa kaldırılması çerçevesinde Cumhur İttifakı'nın depremin ilk anından itibaren sahada olduğunu aktaran Ölmeztoprak, kalıcı konut ile yeni çarşı projesinde çalışmalarının da hız kesmeden sürdürüldüğünü ifade etti.

"Yerinde dönüşüme 32 bin 583 başvuru"

Kalıcı konutlarla ilgili bilgiler paylaşan Milletvekili Ölmeztoprak, " Şubat ayı içerisinde 6 bin 181 konutumuzun Mart ayında 1700 konutumuzun kuralarını çektik, depremzede kardeşlerimize teslim ettik. 48 bin 837 konutumuzun daha yapımı devam ediyor. En kısa sürede teslim edeceğiz. Yerinde dönüşüm çalışmalarımızda sürüyor. Yerinde dönüşüme 32 bin 583 vatandaşımız başvuru yaptı. Malatya'mızın altyapısını imar ve inşa için İller Bankamız aracılığıyla hibe desteği sağlıyoruz. İnşallah Malatya'mızı afetten zarar gören tüm şehirlerimizi alt ve üstyapısıyla imar edecek, eski güzel günlerine kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Kuluncak'ta 86 konut teslim edildi"

Kuluncak Bahçelievler Mahallesi'nde 307 milyon 320 bin TL ihale bedeli ile yapımına başlanılan 165 adet konut ile 1 adet 2 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı ve çevre düzenlemesi projesinde bu güne kadar 1 kez kura çekilmiş olup 86 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini aktaran AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da 1 yıl içinde 776 adet yatırım projesinin hayata geçirildiğini kaydetti.

Kent genelinde eğitimden sağlığa, spora, kültüre varıncaya kadar her alanda yatırımların sürdüğünü belirten Milletvekili Ölmeztoprak, depremin tüm izlerini tamamen silme konusunda azim ve kararlı olduklarını da aktararak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerini sunduklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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