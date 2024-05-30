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AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey: Birleşmiş Milletler Gazze'de tükenişin eşiğine gelmiştir

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, Birleşmiş Milletler'in soykırımı durduramadığını ve Gazze'de tükenişin eşiğine geldiğini söyledi. Canbey, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanımalarının umut verici olduğunu belirtti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Soykırımı durdurmayı bırak, kendi personelini dahi koruyamayan Birleşmiş Milletler, Gazze'de tükenişin eşiğine gelmiştir." dedi.

Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana uluslararası toplumun tepkilerine rağmen saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 16 bini çocuk olmak üzere 37 bin Filistinlinin öldüğünü dile getiren Canbey, İsrail'in yürüttüğü soykırımın Refah saldırısıyla daha vahim bir hal aldığını söyledi.

İnsanların sığındığı çadırlara yapılan saldırıları görünce yüreklerin dağlandığını ifade eden Canbey, "Koca bir dünya canlı yayında Netanyahu'nun düzenlediği soykırımı izliyor." dedi.

Amerika ve Batı'nın gözünün önünde Gazze'de katliamın devam ettiğini bildiren Canbey, Birleşmiş Milletleri de eleştirdi. Canbey, "Soykırımı durdurmayı bırak, kendi personelini dahi koruyamayan Birleşmiş Milletler, Gazze'de tükenişin eşiğine gelmiştir. İslam dünyasının sözde teşkilatları da tükenişin eşiğindedir." diye konuştu.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanımalarının umutları artırdığını söyleyen Canbey, bu adımın Filistin halkının haklı davasının ve bağımsızlık mücadelesinin uluslararası alanda da destek bulduğunun göstergesi olduğunu söyledi. Canbey, Avrupa'daki diğer devletlerden de aynı adımı beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Politika

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