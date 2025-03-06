AK Partili Metiner'den "Demirtaş tahliye bekliyor mu?" sorusuna yanıt

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası kritik bir gelişme daha yaşandı. Eski AK Partili Milletvekili Mehmet Metiner, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

'DEMİRTAŞ TAHLİYE BEKLİYOR MU?' SORUSUNA YANIT

Görüşmenin ardından Ekol TV yayınına katılan Metiner, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Süreç ile birlikte Demirtaş'ın tahliye bekleyip beklemediği yönündeki soruya yanıt veren Metiner,"Ben bunun telaffuzunun dahi yanlış buluyorum. Silahların bırakılması sürecinin her türlü kişisel talebin üstünde tutulması gerektiğini varsayıyorum. Bunu dillendirmenin zararlı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Metiner ayrıca "Demirtaş'ta zararlı olduğuna inanıyor. Kendisiyle ilgili bu tür beklentilerin dile getirilmesini son derece zararlı gördüğünü varsayıyorum. Konuşmalarımızdan çıkardığımız şey bu. Bizimki kişisel bir görüşmeydi. Ama Demirtaş'ın böyle bir beklentisi ve talebi yok. Kendisiyle ilgili bu tür beklentilerin dile getirilmesini, sanki süreçle birlikte içeriden olan herkesin salıverileceğine dair bir algının sürece zarar vereceğini söyledi" diye konuştu.

ÖZEL İZİNLE EŞİNİN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEYE GİTMİŞTİ

Öcalan'ın çağrısının ardından Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul'daki bir hastanede cerrahi bir operasyon geçiren eşi Başak Demirtaş'a özel izinle refakat etmiş, Demirtaş'ın hastanede uzun bir aradan sonra ilk kez fotoğraf vermişti.

BAHÇELİ DEMİRTAŞ'I ARAMIŞTI

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Selahattin Demirtaş'ı telefonla aramış, ikilinin telefondaki görüşmesi beş dakika sürmüştü.