AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Odunpazarı Belediyesine Eleştiri

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, risk taşıdığı için yıkım kararı verilen Osmangazi Ortaokulunun yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmaları mahkeme kararıyla durduran Odunpazarı Belediyesini eleştirdi.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı Belediyesinin kamu yatırımlarına olan engelleyici tavrını defalarca dile getirdiğini hatırlattı.

Osmangazi Ortaokulunun risk taşıdığı için yıkım kararı alındığını hatırlatan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Peki yapılacak okulu dava edip, çoluk çocuğu süründürmek nedir Allah aşkına? Çok rica ediyorum bu ibretlik hikayeyi okuyun, okuyun ki, CHP zihniyeyi nedir anlayın, öğrenin. Risk taşıdığı için yıkım kararı verilen Osmangazi Ortaokulu binası, önce Osmangazi İlkokulu binasına, ardından Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait ve boşaltılan Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu binasına taşınarak burada eğitim ve öğretime devam etmiştir. Ancak Odunpazarı Belediyesinin daha önce yaptığı imar planı değişikliği sebebiyle okulun yıkılıp yeniden yapılması için inşaat ruhsatı alınamamaktadır. Bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından plan tadilatı başvurusunda bulunulmuştur."

Hatipoğlu, Bakanlığın plan tadilatını onaylamasına rağmen, Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan dava sonucu Eskişehir İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini bildirdi.

Öğrencilerin ve ailelerin ortada kaldığını vurgulayan Hatipoğlu, "Şimdi belki de yıllar sürecek bir dava ile devletimiz çok ihtiyaç olan bu okul binasını yapamıyor. Şimdi sizlere soruyorum; insan siyasi nedenlerle okula, çocuğa, eğitime düşmanlık eder mi?" ifadelerini kullandı.