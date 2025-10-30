AK Parti Milletvekili Babacan, İrlanda'da Çatışmasızlık Çalıştayına Katılacak

Ak Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Demokratik Gelişim Enstitüsünün daveti üzerine bazı milletvekilleriyle İrlanda'da düzenlenecek "çatışmasızlık" konulu çalıştaya katılacaklarını bildirdi.

Babacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştaya katılmak üzere Dublin'e 2 günlük ziyaret gerçekleştireceklerini belirtti.

Demokratik Gelişim Enstitüsünün dünyanın farklı yerlerindeki çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili çalışmalar yapan bir enstitü olduğunu vurgulayan Babacan, "Terörsüz Türkiye sürecine İngiltere'de, farklı Avrupa ülkelerinde, ABD'de de çok yoğun bir ilgi var. Bu kapsamda da her bir siyasi partinin grup başkanlığından bu çalıştaya katılım üzerine bir davette bulunulmuş." diye konuştu.

Enstitüden siyasi partilere davet geldiğini, partilerin de katılımcı isimleri belirlediğini aktaran Babacan, AK Parti adına çalıştaya kendisinin katılacağını belirterek, şunları söyledi:

"İrlanda sürecinin nasıl ilerlediğini, siyasal inşayı, hukuki, idari düzenlemeleri, toplumsal entegrasyonu, toplumsal iletişimin İrlanda'da nasıl yürütüldüğüne ilişkin hem İrlanda hem İngiltere tarafından önemli eski siyasetçilerle buluşacağız, onları dinleyeceğiz. Paneller düzenlenecek. İki günlük bir program. AK Parti adına ben, CHP adına Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı, DEM Parti adına Celal Fırat ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Yeni Yol Partisi Grubu adına Mehmet Emin Ekmen, Bülent Kaya ve Mustafa Bilici katılacak."

Çalıştayda deneyimleri ilk ağızdan dinleyeceklerini belirten Babacan, Hayırlı Cuma Anlaşması'na imza atan dönemin İrlandalı yetkililerin de toplantıda yer alacağını dile getirdi.

Çalıştayda Filipinler ve Güney Afrika deneyimini anlatacak önemli isimlerin de olduğunu aktaran Babacan, "Hem Güney Afrika hem Filipinler hem İrlanda'yı bir arada değerlendirme, tartışma, karşılıklı müzakerede bulunma imkanımız olacak." ifadesini kullandı.

Kendilerinin de Türkiye'ye ilişkin sürecin nasıl işletildiğine ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını vurgulayan Babacan, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun resmi bir programı değil. Komisyonla ilgisi olan, Komisyon üzerinden gelen bir davet değil. Sadece şu var, ilgili siyasi partiler doğal olarak Komisyon üyesi olan milletvekillerinden seçiyorlar. Bu da siyasi partilerin normal kararı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzla bir ilgisi yok." değerlendirmesinde bulundu.