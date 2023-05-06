AK Parti Milletvekili Adayları Büyükçekmece'de Esnaf ve Fabrika Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Ak Parti 28. Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları Halis Dalkılıç ve Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Büyükçekmece'de esnaf ve fabrika ziyaretleri gerçekleştirdi.

Büyükçekmece'de AK Parti 28. Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları Halis Dalkılıç ve Prof. Dr. Cüneyt Yüksel esnaf ve fabrika ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında vatandaşların sorunlarını dinleyen vekil adayları, Ak Parti'nin yaptığı hizmetleri ve savunduğu davayı anlattı. Çalışanlardan destek sözü alan milletvekili adaylarının her gün bir ilçede vatandaşlarla buluşma programları devam ediyor.

"BİZ SADECE MİLLETİMİZİN DEDİĞİNE BAKIYORUZ"

Büyükçekmece'de esnaf ve fabrika ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti 28. Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Halis Dalkılıç, "21 yıl önce bir hayal kurmuştuk. Şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu hayallerimizi gerçekleştirdik. Artık seçime günler değil saatler kaldı. Biraz önce hesapladım seçime yaklaşık 200 saat kaldı. İstanbul'un her gün bir ilçesinde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Biz sadece milletimizin dediğine bakıyoruz. Biden ne dedi, kandilden talimat alanların Türkiye'yi nasıl huzursuz etmeye çalıştıklarına bakmıyoruz. Pandemide dünyanın büyük ülkeleri hastalarına bakamazken, biz sağlık altyapımız ile örnek bir çalışma yaptık. Hatta biz o ülkelere solunum cihazı ve maske yolladık" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILIN NASIL OLACAĞININ SEÇİMİDİR"

Batı medyasının Türkiye'deki seçimleri manipüle etmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştığını ifade eden AK Parti 28. Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, "Batı medyası Türkiye'deki seçimleri karalamak istiyor. Ekonomist dergisinin kapağına baktığımız zaman bir tarafta bölünmüş bir bayrak olduğunu görüyorsunuz. Ben bu bayrak hassasiyetine özellikle dikkat çekmek istiyorum. 14 Mayıs seçimlerine giderken gerçekten vatandaşlarımız bu seçimin önemini biliyor. Bu sadece 5 yıllığına milletvekili seçimi veya sadece cumhurbaşkanı seçimi değil. Önümüzdeki 50 yılın nasıl olacağının seçimidir. Vatandaşlarımız bu seçimde bunu seçmiş olacaklar ve bunun bilincindeler" dedi.