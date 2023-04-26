AK Parti milletvekili adayı Şebnem Bursalı, basın mensuplarıyla buluştu

Ak Parti İzmir 1. Bölge 3. Sıra Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı, seçim çalışmaları çerçevesinde İzmir'deki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bursalı, İzmir'den siyasete başladığım için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Eski gazeteci olan AK Parti İzmir 1. Bölge 3. Sıra Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı, seçim çalışmalarına İzmir'de ara vermeden devam ediyor. Kahvaltı organizasyonunda İzmir'deki basın mensuplarıyla buluşan AK Parti milletvekili adayı Şebnem Bursalı, 15 gündür sahada olduğunu vurgulayarak şunları söyledi, "30 yıldır siyaseti takip eden bir gazeteciyim fakat her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Masanın bu tarafı gerçekten çok farklıymış. İnsanlarla doğrudan iletişim kurmak onların dertlerini dinlemek güvenmelerini sağlamak, duymak çok güzel bir şey. 'Neden siyaset yapıyorsun diyorlar?' 30 yıllık siyasi tecrübemi burada İzmir'de değerlendirmek istiyorum. İzmir benim yaşadığım bildiğim yer. Sorunlarını bildiğim bir kent bu sorunları gidermek için bir şeyler yapabilecek olmak beni mutlu ediyor. Ben burada gazetecilik de yaptığım için sorunları dile getirme noktasında görevim de oldu" diye konuştu.

Öte yandan toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Ömür Şanlı, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Soytekin, Kader Ertemiz ve İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Neşe Çakmak da katıldı. - İZMİR