AK Parti Milletvekili Abdülkadir Özel, Sözcü TV'ye tepki gösterdi

Ak Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangınla ilgili provokatif yayın yaptığı gerekçesiyle Sözcü Tv'ye tepki gösterdi.

Ak Parti Milletvekili Abdülkadir Özel, Belen'de çıkan orman yangını ile ilgili bölgede gerçekleştirilen canlı yayında 'devlet bölgede yok' algısı yapmak istediğini belirttiği Sözcü TV muhabirine tepki gösterdi. Özel, "Hanımefendi ben AK Parti Hatay Milletvekiliyim. Orman teşkilatı burada, uçaklar burada, yapmayın Allah aşkına ya" diyen Özel, "Bu nasıl bir iftira. Bakın buradayım, ben Hatay Milletvekiliyim. İskenderun Bölge Müdürü burada" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Özel, İhlas Haber Ajansı'na konu ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Özel, "Her afette, her yangında bu kötücül dili, bu karamsar ve hakikaten manipülatif yaklaşımı görüyoruz" dedi.

Milletvekili Özel, ihbar alınır alınmaz yangına hemen müdahalede bulunulduğunu belirterek, "Bir yangın afetiyle karşı karşıya kaldık. Dünden beri ihbar alınır alınmaz Orman Bölge Müdürlüğü dakikalar içerisinde hava araçlarımız ve arazözlerimiz hemen yangına müdahale ettiler. Gerçekten büyük bir özveriyle, kahramanlıkla, hem orman teşkilatımızın çalışanları, hem itfaiye erlerimiz, hem de ilçe belediyelerimizin çalışanları büyük bir gayretle vatandaşlarımızla, gönüllü kuruluşlarımızla bu yangını söndürmeye gayret ettik. Ben de bu çalışmalara katıldım. Çok şükür bugün bu saatleri itibarıyla büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı. Onlarca hava aracı ve uçağımız yine yüzlerce personelimiz, arazözümüz gerçekten ve iş makinemiz yine deprem dolayısıyla sahada bulunan hem devletimize ait hem özel yüklenicilere ait bütün araçlar sevk ve idare edildi" diye konuştu.

"Burada devlet yok algısı oluşturmaya çalıştı"

Özel, Sözcü TV'nin 'devlet yok' algısı yapmak istediğine değinerek, "Orada mahalle muhtarlarımız, orada yaşayan sakinlerimiz kendi imkanlarıyla bir taraftan yangına müdahale ederken dakikalar içerisinde zaten hem havadan müdahale edildi hem de orman teşkilatımıza ait arazözler yangının bulunduğu yere geldiler ve çok şükür yangın kısa bir süre içerisinde o noktadaki yangın da kontrol altına alındı. Tesadüf biz oradayken yani yine çalışmaları sevkle idare ederken, ben de aynı zamanda oranın bir sakiniyim. O mahallede ikamet ediyorum. Bir televizyon kanalı, Sözcü SZC TV. SZC yazan bir kanalın muhabiri olduğunu düşündüğüm bir hanımefendi ve yanında kameraman bir arkadaş bizim yangını söndürme çalışmalarımız devam ederken öbür taraftan uçaklarımız ve helikopterimiz havada hareket halindeyken işte burada şayet nöbet tutmamış olsalardı köylüler, kendi problemleriyle afetle baş başa kalacaklardı. ve nöbet tuttukları için, teyakkuz halinde oldukları için çıkan kıvılcımı anında müdahale ettiler. Yangın büyümedi. Efendime söyleyeyim 'burada devlet yok' algısı oluşturmaya çalıştı. Bir defa oradaki bütün mahallelerimizde oturan sakinlerimiz tabii ki teyakkuz halindedir. Devletinin yanındadır. Bütün kurum ve kuruluşların çalışanlarıyla beraber özverili bir şekilde yangın söndürme çalışmalarına iştirak etmektedir. Bu devlet hepimizin nihayetinde. Ormanlar da hepimizin. Ben de orada dedim ki 'hanımefendi neden öyle bir algı operasyonu yapıyorsunuz?' Bunu mealen söylüyorum. Tam hatırlamıyorum ne söylediğimi. 'Ya bakın ben milletvekiliyim, Hatay Milletvekiliyim, buradayım. ve uçaklar havada, helikopter havada. Şu anda hortum da orman teşkilatının hortumu ve arazözle biz buradaki yangına müdahale ediyoruz. Orman İşletme Müdürümüz oradaydı olay esnasında. Bu devlet burada yok algısı yaptıklarında Orman Şube Müdürü orada. Şef orada, işletme müdür yardımcısı orada. Farklı iki noktada hortumları uzatılmış arazözler çalışıyor. Helikopter havada yangın söndürme uçağı da üzerimizden geçiyor. Her afette, her yangında bu kötücül dili, bu karamsar ve hakikaten manipülatif yaklaşımı görüyoruz. Ama maalesef bunu yapmaya devam ediyorlar. Israrla söyledikleri yalanlar açığa çıktığı halde dün akşama kadar bizim yanımızda olan bazı arkadaşlarımızın bile gidip sırf siyasi gerekçelerle başka paylaşımlar yaptıklarını gördüm. Maalesef bazen siyasi hırs, politik gerekçeler insanların gözünü karartabiliyor ve onları yalan söylemeye, manipülasyona sevk edebiliyor. Ama milletimiz hakikatleri görüyor. Ben bir kez daha sizin aracılığınızla Belen'de yangına sebebiyet veren gerekçeler gibi gerekçelerin yaşanmamasını özellikle halkımızdan istirham ediyorum" şeklinde konuştu. - HATAY