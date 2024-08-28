AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı: Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarımsal amaçla kullanılıyor

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, son günlerde Erdemli ilçesinde yer alan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Alata arazisi, sahili ve çevresi tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Kumsal caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının üreme alanıdır ve birinci derece sit alanıdır" dedi.

Kıratlı, yaptığı açıklamada, Alata tesisleriyle ilgili olarak son günlerde suni gündem oluşturulduğunu belirterek, söz konusu alanın birinci derece sit alanı olduğunu hatırlattı. Bölgenin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kesin korunacak hassas bölge olarak ilan edildiğini vurgulayan Kıratlı, "Son günlerde şehir gündeminde olan 'Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazisinin sit derecesinin değiştirilerek farklı amaçlarla kullanılacağı' şeklinde gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapılmaktadır. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazisi ve Alata sahili ile çevresi tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Kumsal caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının üreme alanıdır. Alata sahili, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından birinci derece 'doğal sit alanı' olarak tescil ve ilan edilmiştir. Alata Sahili Ekolojik Bilimsel Araştırma Raporundaki öneriler ve komisyon kararı doğrultusunda 'nitelikli doğal koruma alanı', Cumhurbaşkanlığımızın 5 Ocak 2021 tarih ve 3360 sayılı kararı ile 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edilmiş ve tescillenmiştir. Geriye kalan alanın birinci derece doğal sit statüsü devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazisinin sit derecesinde herhangi bir değişiklik olmadığını kaydeden Kıratlı, şöyle devam etti: "Özellikle sevindiğim kısım ise başta milletvekillerimiz olmak üzere siyasetçilerimizin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizin ve çevreye duyarlı vatandaşlarımızın Mersin'imizin korunması ve kalkınması konusunda göstermiş olduğu birlik ve hassasiyettir." - MERSİN