Ak Parti Malatya İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Kongre ve Kültür Merkezinde İl Başkanı İhsan Koca'nın divan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, dün Türkiye'nin ve dünyanın medarıiftiharı olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açıldığını söyledi.

"20 yılda Türkiye'yi her alanda en az 4 kat büyüttük. Partimizi hangi hayallerle, hangi ideallerle kurduğumuzu biliyoruz. Kadim davamızı hayata geçirme adına siyasette var olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, arkasında teşkilatlar olarak dimdik durarak bu mücadeleyi başarıyla bu noktalara getirdik." dilen Tüfenkci, 2023 seçimlerinin önemine değindi.

Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bizim mücadelemiz Türkiye'ye kazandırdıklarımızı, kazanımlarımızı geriye götürmeme mücadelesidir. 6 parti bir araya gelerek eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşuyorlar. Biz istiyoruz ki bu milletin sözü olsun. Vesayet odaklarının sözü olmasın. Bizim mücadelemiz milletin mücadelesi."

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Türkiye'nin dünyadaki son gelişmeler karşısında tek amacının barışın hakim olması olduğunu ve buna yönelik yürüttüğü diplomasi ile büyük takdir topladığını belirtti.

Antalya Diploması Forumu'nun bir diplomasi başarısı olduğunu ve orada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası olduğunu dile getiren Çalık, iki gün önce Malatya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sözünü verdiği şehre kazandırılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da Rusya-Ukrayna savaşından sonra Türkiye'nin aldığı pozisyonun tüm dünya tarafından takdir edildiğini ifade ederek, "Böyle bir muhalefete rağmen Türkiye yoluna devam ediyor. Büyümesine devam ediyor." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, "Cumhurbaşkanımızın 20 yıllık eser siyaseti ile ülkeyi nereden nereye getirdiğini çok iyi biliyoruz. Bu millet Cumhurbaşkanımızın arkasında durdu. Bundan sonra da duracağına eminim." dedi.

Darende Belediye Belediye Başkanı İsa Özkan sinevizyon eşliğinde belediyenin çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.