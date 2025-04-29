AK Parti'li Zorlu, Yenimahalle Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türkiye ile birlikte Türk dünyası, bölgesinde ve bu küresel gelişmelerin odağında bir güç alanı haline gelmektedir." dedi.

Zorlu, partisinin Yenimahalle İlçe Başkanlığınca İLBANK Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Kendisini bağrına basan AK Parti teşkilatına teşekkür eden Zorlu, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" diyerek bu sevdayı bir vizyona taşıdığını söyledi.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı bu vizyonun yeni bir ivme kazandığını ifade ederek, "Kendi ifadesiyle 'Sadece Türkiye Yüzyılı değil, inşallah önümüzdeki yüzyılı, Türk Dünyası Yüzyılı yapmak için mücadele edeceğiz.' diyen bir lider var. Ben de onun için buradayım." dedi.

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının çalışmalarını anlatan Zorlu, "Türk dünyası, şu anda 8 Türk devleti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve bunların dışında başka ülkenin iç sınırlarında yaşayan Türk toplulukları var. Bizim sorumluluğumuz, 5 milyon kilometrekare topraktan 300 milyona yaklaşan nüfustan ve 2,5 trilyon dolar değerinde milli gelirden bahsediyoruz." diye konuştu.

"Türk dünyası ilerlemeye devam edecek"

Son birkaç haftadır özellikle KKTC üzerinden Türkiye ve Türk dünyasına büyük bir saldırı olduğunu ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Bunların bir kısmı dışarıdan destekli ve yönlendirmeyle gerçekleşmektedir. Çünkü birileri istiyor ki problemler olduğunda, fitne ateşini yakalım ve Türk dünyasını dağıtalım. Böyle bir anlayışları var. Çünkü biliyorlar ki Türkiye ile birlikte Türk dünyası, bölgesinde ve bu küresel gelişmelerin odağında bir güç alanı haline gelmektedir. Bunu yapanlara kısır siyasi hesapları için Türk dünyası idealine, onun oluşturduğu o müstesna algıya savaş açanlara söylüyorum, ne yaparsanız yapın nafile. Türkiye Cumhuriyeti ayakta ve biz olduğumuz sürece Türk dünyası ilerlemeye, büyümeye devam edecek hep birlikte."

Zorlu, çok önemli bir dönemeçten geçtiklerine işaret ederek, "Dünya, küresel bir mücadelenin yeni bir evresine taşındı. Çok kutupluluk dediğimiz bir alan açıldı ve orada Türkiye hem deniz sınırları hem kara sınırlarında birer güç merkezi olma durumuna taşındı. Artık muktedir bir Türkiye Cumhuriyeti var." değerlendirmesinde bulundu.

"Onların yaptığı sadece eleştirmek"

Zamanında gerçekleşecek bir seçime hazırlıklı olmaları gerektiğini bildiren Kürşad Zorlu, şöyle devam etti:

"Kendi partilerindeki birtakım sıkıntıları, taht kavgalarını bir takım çürümüşlüğü vatandaşlarımızdan gizlemek için birtakım provokasyonlarla partimize ve ülkemize yönelik girişimler söz konusu. Kim yapıyor bunu? İktidara talip olanlar yapıyor. En acı ve üzücü olan bu. Oysa biz, sağduyulu, bu ülkenin meselelerine sahip çıkan, milli meselelerde birlik olabildiğimiz, çözüm üreten bir muhalefet anlayışını bekleriz ve isteriz. Ancak onların yaptığı sadece eleştirmek, sadece provokasyon ve saldırı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ülke hepimizin, ülkemizi seviyoruz. AK Parti olarak bu anlayışla inşallah 85 milyonu hedefleyip bütün vatandaşlarımızı birleştirebilmenin gayesi içerisindeyiz."

İlk defa bu yıl nevruzun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde kutlandığını ve o gün Cumhurbaşkanının bu anlamlı günün Türk Devletler Teşkilatı ile ortak "bayram günü" olmasını teklif ettiğini dile getiren Zorlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir yerde 85 milyonun bayramı olmaya muktedir bir gün ama bununla da sınırlı değil. Büyük Türk dünyasının ortak bayramı. İşte vizyon budur, işte bunun adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki günlerde kanun teklifimizi hazırlayarak TBMM'ye getireceğiz. İnşallah bu bayramı Türkiye'ye kazandıracağız. Ülkemizi bir bayram yerine, bir bayram sofrasına dönüştürebilecek potansiyel, inanç, kararlılık, bu kadrolarda var. Yeter ki birliğimizi, dirliğimizi sağlayalım. Bizi birbirimize düşürmek isteyen hiçbir odağa, hiçbir sebebe izin vermeyelim. Bunu yapabildiğimiz sürece inşallah önümüzdeki yıllar, AK Parti'nin iktidarıyla şekillenecektir."

AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ise AK Parti teşkilatının ramazan ayında sahada çok güzel çalışmalar yaptığını belirtti. Özcan, şöyle konuştu:

"Ankara için hayırda yarışalım, Ankara'nın taşının üstüne kim taş koyarsa başımızın üstünedir. Hizmette bir araya gelelim, hizmette yarışalım dedik. Ama ne yazık ki onlar başka şeylerle yarışıyorlarmış. Biz bilmiyormuşuz. Bizler davamızı anlatacağız. Bizler hakkı haykıracağız. Yalana, yalancıya, tefrikacıya, bozguncuya müsaade etmeyeceğiz. Biz diyoruz ki Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız, yıllar boyu hep önüne engeller çıkartılır. Ama o hiç bahane üretmedi. Bunlar gibi mızıkçılık yapmadı. Topu tacı atmadı. Sayısızca vaatler verip de sağa sola şimdi de sorulduğu zaman 'projeleri bulamıyorum'a getirmedi. veya da 'hatırlamıyorum, ben öyle söz vermedim' demedi."