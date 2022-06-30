AK Parti'li Yılmaz: Navigasyonların paralı yollara yönlendirdiği iddiası incelenmeli

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, muhalefet milletvekillerinin navigasyonların sürücüleri bilerek paralı otoyol ve köprülere yönlendirdiği iddiası üzerine, "Bu teknik olarak incelenmesi gereken bir konu. Oradaki algoritmalar istenebilir; nedir, nasıl oluyor bu işler" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini içeren, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. Teklif sahibi AK Parti milletvekili Orhan Yeğin, kanun teklifinin 46'ncı maddesinde 'otoyol ve köprülerde geçiş ücretini ödememe veya güvenliğin ihlali' başlıklı maddede değişikliğe gidilerek, hem devletin hem de işletme hakkı verilen veya devredilen şirketlerin işletmiş olduğu otoyollarda, geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapan araç sahiplerine, geçiş ücretini 15 günden sonra ve 45 günden önce ödemesi durumunda ücretin 1 katı kadar para cezası uygulanması, sonraya kalması durumunda 4 katı tutarında para cezası uygulanmasına yönelik bir düzenleme olduğunu kaydetti.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti'li Cevdet Yılmaz, navigasyonların yönlendirdiği yollarla ilgili konunun teknik olarak incelenmesi gerektiğini söyleyerek "Bu teknik olarak incelenmesi gereken bir konu. Oradaki algoritmalar istenebilir; nedir, nasıl oluyor bu işler. Ama 'Hiç yönlendirmesin' diye de söyleyemezsiniz yani. Oraya gitmek isteyeni de yönlendirecek" ifadelerini kullandı.