AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur: Türkiye Yüzyılı Güçlü Bir Şekilde İnşa Ediliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Bursa'da düzenlenen 'Bursa STK Buluşmaları İftar Programı'na katıldı. Uygur, Türkiye'nin üretim ve yatırımlarıyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiğini, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kalkınma ve toplumsal dayanışma konularında önemli adımlar attığını belirtti.

Bursa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından bir davet salonunda düzenlediği 'Bursa STK Buluşmaları İftar Programı'na katıldı. Programa Uygur'un yanı sıra, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı. AK Parti'nin siyaseti milletle yürüttüğünü belirten Uygur, "Sahadan gelen sesi duymak, toplumun beklentilerini doğrudan dinlemek ve karar süreçlerini bu birikimle şekillendirmek, büyük önem taşıyor. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarımızla kurduğumuz temas, bizim için son derece kıymetli" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU, ÜLKEMİZİN KALKINMASINA YÖN VEREN GÜÇLÜ BİR İSTİKAMETE DÖNÜŞTÜ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son yıllarda her alanda tarihi mesafeler katettiğini söyleyen Uygur, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı vizyonu, bugün ülkemizin kalkınmasına, şehirlerimizin gelişimine ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine yön veren güçlü bir istikamete dönüştü. Bu istikamet, aynı zamanda toplumun farklı kesimlerinin katkı sunduğu, istişarenin ve ortak aklın daha da güç kazandığı bir dönemi ifade etmekte. Sivil toplum kuruluşlarımızın sahadaki tecrübesi ve birikimi, vizyonumuza önemli bir katkı sunmakta. Türkiye, üretimiyle, yatırımlarıyla ve ortaya koyduğu büyük hedeflerle Türkiye Yüzyılı'nı güçlü bir şekilde inşa etmekte."

'TMİLLETİMİZİN GELECEĞE DAHA GÜVENLE BAKTIĞI SÜRECİ İNŞA ETTİ'

Türkiye'nin güvenliği ve huzuru adına atılan kararlı adımların önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Uygur, "Terörün gölgesinden arınmış bir Türkiye, toplumsal huzurun güçlendiği, kalkınma hamlelerimizin daha sağlam bir zeminde ilerlediği ve milletimizin geleceğe daha büyük bir güvenle baktığı bir süreci inşa etti. Aynı zamanda bu süreç, millet olarak iç cephemizi daha da güçlendirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi tahkim ettiğimiz, ortak geleceğimize daha güçlü bir iradeyle sahip çıktığımız bir dönemi de beraberinde getirdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
