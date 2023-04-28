AK Parti'li Turan: Akkuyu'da atılan adım tam bağımsız Türkiye için çok kıymetli

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin açılış törenine katıldı. Törende Vali İlhami Aktaş, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk de katıldı. Konuşmasında, Akkuyu'da atılan adımın Türkiye için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Her gün uluslararası projenin kıymetli bir adımının takibini beraber yapmaya çalışıyoruz. Dün Akkuyu'da nükleer enerjiye ilişkin çok kıymetli bir adım atıldı. Nükleer enerji var mı, yok mu başka bir şey ancak bu tam bağımsız Türkiye için çok kıymetli bir adım" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin açılış törenine katıldı. Törene Vali İlhami Aktaş, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk de katıldı.

Yapılan konuşmanın ardından Biga Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.