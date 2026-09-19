AK Parti'li Şen Samsun'da konuştu, Terörsüz Türkiye sürecinde geri dönüş yok dedi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, "Terörsüz Türkiye" sürecinden geri dönüş olamayacağını belirterek, "Bir Terörsüz Türkiye sürecine girdik. 2 yıldan fazladır Allah'a şükür hiç kimse ölmedi. Hiçbir yer bombalanmadı. Hiçbir yere bir kurşun sıkılmadı" dedi.

Samsun'da AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı Canik'te yapıldı. Programın açılışında konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Türkiye Yüzyılı'nın önemine değindi. Daha söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Bir kanun çıkardık. Kısaca herkes tarafından bilinen adıyla söyleyeyim. Terörsüz Türkiye Kanunu. Bir Terörsüz Türkiye sürecine girdik. 2 yıldan fazladır Allah'a şükür hiç kimse ölmedi. Hiçbir yer bombalanmadı. Hiçbir yere bir kurşun sıkılmadı. Tek başına bu yeterlidir değil mi? Ama bu şekilde değil. Tam olarak terörün değil terör potansiyelinin dahi kalmadığı bir Türkiye ve terör potansiyelinin dahi kalmadığı bir bölge istiyoruz. Yani şiarımız, sloganımız şu. 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge'. Bunun anlamı şu; bir kısım güçler, onlar çok açık bir şekilde sömürgeci ve zalim. Bu bölgede hiç kimseyi ama hiç kimseyi kendi kötü, çirkin ve zalimane emelleri için kullanamayacak. Buraya doğru gidiyoruz. Adım adım buna doğru gidiyoruz. İşte bu Terörsüz Türkiye süreci budur. Bu süreçte 2 yılı geçti, bir tek insan ölmedi. 3 yıla doğru gidiyoruz. Bir tek yer bombalanmadı. Bir tek kurşun sıkılmadı. Bu çok güzel bir şey ama vicdanlı insanlar için böyle" diye konuştu.

"Bir kısım insanlar görüyoruz ki adına siyaset diyorlar, adına muhalefet diyorlar ve bundan rahatsızlar. Şimdi terör örgütü diyor ki 'Ben kendimi feshettim. Ben ne diyeyim ona? Kendini feshetme mi diyeyim? Diyor ki 'Ben kendi varlığıma son verdim.' Terör örgütü böyle diyor. Ben kendi varlığına son verme mi diyeyim? Diyor ki 'Ben artık bundan sonra terör yapmayacağım.' Ben terör örgütüne bundan sonra sen terör yapmaya devam et mi diyeyim? Diyor ki 'Ben artık kimseyi ateş etmeyeceğim, hiçbir polise, hiçbir askere, hiçbir öğretmene hiçbir hemşireye, hiçbir doktora, hiçbir çocuğa ateş etmeyeceğim' diyor. Ateş et mi diyeyim? Polis vur mu diyeyim? Asker vur mu diyeyim? Hemşire öldür mü diyeyim? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır? Terör örgütü diyor ki 'Ben bu ülkeyi bölmek istemiyorum.' Ben ona bu ülkeyi bölmeye devam et mi diyeyim? Terör örgütü diyor ki 'Bu bayrak artık benim bayrağım, ben de bu sancağın altında gölgelenmek istiyorum.' Ne diyeyim ona git başka bir ülkenin uşağı, oyuncağı, onun emellerine göre hareket et mi diyeyim? Bir kısım muhalefet maalesef Türkiye'de böyle. Merak ediyorum artık hiçbir can toprağa düşmedi. Birileri memnun değil. Acaba onların siyaseti candan mı besleniyor? Hiçbir kan 2-3 senedir yere damlamadı. Merak ediyorum o bir kısım siyasetçileri, onların siyasetleri kandan mı besleniyor? Böyle şey olmaz. Bu iş bitti. Bir daha da geri dönüş olmayacak. Halkımız ülke genelinde her yerde böyle diyor. 'Artık bu iş bitsin' diyor" şeklinde konuştu.

Program, basın açıklamasının sonrasında soru cevap kısmının ardından sona erdi. Programa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi ve Halil Uluay, Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MKYK Üyeleri Fatih Sadullah Selman, Selçuk Sümer, AK Parti Samsun teşkilatından isimler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı