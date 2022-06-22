AK Parti'li Şen'den CHP'nin Ödemiş'teki çiftçi buluşmasına tepki

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ödemiş programında kürsüye çıkardığı çiftçilerle ilgili yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Şen, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Ödemiş'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkardığı çiftçileri yalan konuşturduğunu, kendisinin de Ankara'daki toplantılarda bu yalanları tekrarladığını iddia etti.

Bu etkinlikte konuşan bir çiftçinin 19 ayda 9 bin lira destek aldığını Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığını, diğer çiftçilerin de destek miktarlarının ortada olduğunu anlatan Şen, buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun bu desteklerle ilgili "iki torba yem parası almış" dediğini kaydetti.

Etkinlikte konuşan çiftçilerin ekonomik sıkıntılarının olmadığını öne süren Şen, "Baştan sona söylediklerinizle yalanlara devam ediyorsunuz. Yalanla gemi yürümez, algı yapılmaz. Biraz da dürüst olun. Özür dilemek bir erdemdir. Ama siz bırakın özür dilemeyi hala yalanlara devam ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.