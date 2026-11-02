AK Parti’li Saygılı: 'Türkiye’nin güçlü yarınları, hepimizin ortak geleceğidir'

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını, ülkenin toplumsal huzuru ve ekonomik kalkınması açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, " Türkiye'nin huzuru İzmir'in huzurudur. Türkiye'nin kalkınması İzmir'in kalkınmasıdır. Türkiye'nin güçlü yarınları, hepimizin ortak geleceğidir" dedi.

Sipki Aşireti Kültür ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen 'Terörsüz Türkiye ; Milli Birlik, Beraberlik' programında AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, dernek üyeleri ve davetlilerle bir araya geldi. Aynı sofrada buluşmanın birlik ve kardeşlik açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Başkan Saygılı, "Bizi biz yapan; aynı sofrayı paylaşabilmemiz, aynı acıda hüzünlenmemiz, aynı sevinçte buluşabilmemiz ve farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görebilmemizdir. Bu toprakların en büyük gücü, insanımızın arasındaki gönül bağıdır. Bu bağı korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu. Sipki aşiretinin köklü tarihine de değinen Saygılı, aşiretin geçmişinin 1196 yılına kadar uzandığını belirterek, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet dönemine kadar devletin yanında yer alan vakarlı duruşuyla önemli bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

"Hedefimiz; alıcı huzuru tesis etme iradesidir"

Konuşmasında Terörsüz Türkiye hedefine değinen Başkan Saygılı, bu hedefin güvenlik boyutunun ötesinde, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren geniş bir perspektife sahip olduğunu söyleyerek, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin duruşu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu yaklaşımın temelinde, ülkemizin yıllardır enerjisini ve kaynaklarını meşgul eden terör meselesini kalıcı biçimde gündemden çıkarmak, Türkiye'nin bütün imkanlarını kalkınmaya, üretime ve geleceğe yöneltmek bulunmaktadır. Bizim arzumuz şudur: Bu ülkede artık anneler evlatlarının yolunu endişeyle gözlemesin. Hiçbir aile terör nedeniyle acı yaşamasın. Hiçbir gencimizin geleceği şiddetin ve çatışmanın gölgesinde kalmasın. Terörsüz Türkiye hedefi; devletimizin güvenliğinden, milletimizin birliğinden, şehitlerimizin emanetinden ve ülkemizin temel değerlerinden taviz vermeden, kalıcı huzuru tesis etme iradesidir" dedi.

"Biz büyük bir milletiz"

Toplumsal birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Başkan Saygılı, Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'ndeki kardeşlik mesajını hatırlatarak, "Bizler birbirini ezmeyen, yanlışını örten, kardeşlik hukukunu koruyan bir toplum olmak zorundayız. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arabıyla ve bu vatanı kendi evi bilen bütün vatandaşlarımızla biz büyük bir milletiz. Bizi birbirimize bağlayan sadece aynı coğrafyada yaşamak değildir. Ortak tarihimiz, ortak kültürümüz, inancımız, bayrağımız, vatanımız ve geleceğe dair hayallerimizdir. Bizim anlayışımızda kardeşlik, yalnızca güzel sözlerden ibaret değildir. Kardeşlik; zor günde birbirinin yanında durmak, sevinci paylaşmak, acıya ortak olmak ve aynı geleceğe birlikte yürümektir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü, güvenli, huzurlu ve müreffeh bir Türkiye idealini taşıdığını kaydeden Saygılı, "İnanıyorum ki terörün gündemimizden tamamen çıktığı, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlendiği bir Türkiye'de İzmir de ekonomik ve sosyal potansiyelini çok daha ileriye taşıyacaktır. Çünkü Türkiye'nin huzuru İzmir'in huzurudur. Türkiye'nin kalkınması İzmir'in kalkınmasıdır. Türkiye'nin güçlü yarınları, hepimizin ortak geleceğidir" ifadelerini kullandı.

Derneklerle dayanışma vurgusu

Sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerinin toplumsal dayanışmadaki rolüne de değinen Saygılı, bu yapıların kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Sipki aşiretinin düzenlediği buluşmanın ortak değerler etrafında bir araya gelmenin güzel bir örneği olduğunu belirten Saygılı, "Derneklerimiz yalnızca belirli bir topluluğu bir araya getiren yapılar değildir. Aynı zamanda kültürümüzü yaşatan, geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktaran, ihtiyaç sahiplerine ulaşan ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli kurumlardır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı