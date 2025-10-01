AK Parti'li Mustafa Alkayış: Gazze'deki soykırım vicdanları yaralıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı. Meclis bahçesinden canlı yayınlarla Ankara gündemine ışık tutan Haberler.com'a açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış'tan kritik değerlendirmeler geldi.

"TARİHİN ÖNEMLİ BİR SÜRECİNDEYİZ"

Aynı zamanda AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Alkayış, Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

"Her yasama döneminin açılışı hem basınımızın hem kamuoyunun dikkatini çeker" diyen Alkayış, "Fakat özellikle terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların yoğunlaştığı, Birleşmiş Milletler'deki Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşması, faaliyetleri, Trump'la yaptığı toplantılar... Tam bu atmosferdeaçıldı Meclis. Tarihin, ülke tarihinin önemli bir sürecindeyiz.

Meclisimizin alacağı kararlar, temposu, ortaya koyacağı çaba umut ettiğimiz, ulaşmak istediğimiz hedeflere de katkı sunacaktır. Parti gruplarımızın da bütün siyasi partilerin de olumlu yaklaşımını görüyorum. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur. Geçen dönem çok yoğundu, çok geç saatlere kadar mesailerimizi harcadık" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN İLÇELERİMİZİ KAPSAYAN BİR ÇALIŞMA ORTAYA KOYDUK"

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin yaz boyunca gerçekleşen Türkiye 100 yılı buluşmalarına ilişkin sorusuna yanıt veren Alkayış, "Teşkilat başkanlığımızın bir programı dahilinde meclisimizin buradaki çalışmaya ara vermesinden sonra bütün milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, merkez karar yönetim kurulu üyelerimiz ve bakanlarımızla beraber seksen bir ilimizi ve bütün ilçelerimizi kapsayan bir çalışma ortaya koyduk. Bu çalışmayı da tamamladık. Cumhurbaşkanımız katılımıyla finalini İstanbul'da yapacaktık. Cumhurbaşkanımızın Amerika'daki temasların uzamasından dolayı gerçekleştiremedik ama kapanış çalışmalarımız da olacak. Şunu yapmak istedik: biraz da buradaki meclisin ara vermesinden dolayı yaz tatilinde milletimizin hissiyatı nedir? Beklentisi nedir? Vatandaşımızla kahvede, camide, taziyede, düğünde, esnafımızla bir araya geldik. Sivil toplum örgütlerimizle bir araya geldik.

"BİRİLERİ TATİL YAPARKEN BİZ HALKIMIZLA BİR ARADA OLDUK"

Vatandaşımızın hissiyatının, beklentisinin AK Parti olarak bizim rotamız olduğunun da biz her zaman söylüyoruz ama bunu fiilen de sahada gördük. Çok güzel dönüşler oldu. Hem milletvekillerimiz hem teşkilatlarımız hem de bu organizasyonda yer alan herkes bundan ziyadesiyle istifade etti. Şimdi bunu raporlayacağız genel merkez olarak ve önümüzdeki sürece de yapacağımız politikaların temeline koyacağız. Birileri tatil yaparken birileri başka tercihler yaparken biz AK Parti kadrosu olarak bütün yaz boyunca aralıksız halkımız da bir arada olduk.

Böyle olmak da gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kadar uzun süre AK Partimizin iktidarda kalmasının davatandaşımızdan teveccüh görmesinin de temeli budur. Her fırsatta milletimizle dar gününde de geniş gününde de bir araya geleceğiz. Memleket bizim memleketimiz. Sorunlar bizim sorunlarımız. Kararlılıkla bu sorunları önümüze koyacağız. Cesaretle takip edeceğiz. Aynı zamanda iyi iş giden işlerimizi doğru giden işlerimizi vatandaşlarımızla paylaşacağız. Ve onları kendimizle yol arkadaşı yaparak beraberce yol yürümeye gayret göstereceğiz. Çok hayırlı bir çalışmayı tamamladık, sezonu tamamladık."

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIM VİCDANLARI YARALIYOR"

Olgun Kızıltepe'nin "Vatandaşın en çok serzenişte bulunduğu konu nedir?" sorusuna ise Alkayış şöyle yanıt verdi: "İsrail'in saldırganlığı, Filistin meselesi, Gazze'deki soykırım insanlarımızı çok ciddi anlamda gerçekten rahatsız ediyor. Vicdanları yaralıyor. Bir gündem maddesi bu. İkinci gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci. Bölgenin de milletvekiliyim. Üçüncüsü de özellikle vatandaşımızın rahat edeceği artık hayat pahalılığını hissetmeyeceği bir ortamı talep ediyor.

Mesela şunu gördük, eğitim öğretimde bizim geçmiş dönemlerde konuştuğumuz hiçbir konu artık neredeyse gündemimizde yok. Yüksek öğretimde, özellikle yurtlar, üniversitelerle ilgili geçmiş konularda çok ciddi bir memnuniyet var. Ulaşımla ilgili çok ciddi bir memnuniyet var."