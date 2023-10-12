AK Parti'li Katırcıoğlu'ndan İsrail'e tepki Açıklaması

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Bir savaşta silahlı askerler değil oynayan çocuklar, eli baston tutan yaşlılar ve kundağında ağlayan bebekler hedef alınıyorsa;

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Bir savaşta silahlı askerler değil oynayan çocuklar, eli baston tutan yaşlılar ve kundağında ağlayan bebekler hedef alınıyorsa; o bir savaş değil katliamdır, zulümdür ve insanlık suçudur." dedi.

Katırcıoğlu, bazı AK Parti milletvekilleri ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sivil halkın özellikle de çocukların maruz bırakıldığı insanlık dışı saldırıların, vicdanı olan herkesin yüreğini yaraladığını söyledi.

Filistin halkının acılarını paylaştıklarını ifade eden Katırcıoğlu, Türkiye'nin de yıllardır terör ve savaşlarda binlerce şehit verdiğini, binlerce evladın da annesiz ve babasız kaldığını söyledi.

Savaşın çirkin yüzünü gösterdiğini ve İsrail'in devlet olmanın ötesinde adeta bir örgüt gibi davranarak, 7 Ekim'den bugüne kadar bin 400'e yakın sivili katlettiğini belirten Katırcıoğlu, "Bir savaşta silahlı askerler değil oynayan çocuklar, eli baston tutan yaşlılar ve kundağında ağlayan bebekler hedef alınıyorsa; o bir savaş değil katliamdır, zulümdür ve insanlık suçudur. Yüzyıllar boyu birlikte yaşadığımız gönül coğrafyamızdan gelen bu acı haberler bizleri derinden etkiliyor. Uluslararası toplumu göreve davet ediyor, bu zamana kadar yaşanan birçok trajedi de sınıfta kalan uluslararası kuruluşların tekrar güven sağlayabilmesi için yaşanan bu katliamlar bir test niteliğindedir." diye konuştu.

"Bütün tarafları sükunete ve barışa davet ediyoruz"

Katırcıoğlu, Gazze'nin abluka altına alınmasına da tepki göstererek, "Bir şehrin karanlıklara gömülmesi, çocukların susuz bırakılması, yaşlıların ilaçsız bırakılması, insanların ibadethane ve okulsuz kalması bir devlete nasıl bir şey kazandırabilir? Şimdi harekete geçmeyen uluslararası toplum ne olursa harekete geçebilir? Bizler ne İsrail'de ne Filistin'de bir masumun dahi canının yanmasına sessiz kalamayız. Buna amasız, fakatsız karşısında dururuz. Bölgemizde daima arabuluculuk rolüne hazır olduğumuzu bildiriyor, bütün tarafları sükunete ve barışa davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle başlatılan diyaloğun sonuç verdiğini ve sivillerden bazılarının da serbest bırakıldığını ifade eden Katırcıoğlu, "Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının uluslararası kuruluşlar tarafından da örnek alınması ve uygulanması gerekliliği ortadadır. TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları çocukların aç kaldığı, susuz kaldığı, şiddete uğradığı, bombalandığı ve adeta ölüme mahkum edildiği bu katliama sessiz kalmaması konusunda harekete geçmeye çağırıyor, İsrail'in saldırılarını bir an önce durdurması ve kalıcı barışın sağlanması hususunda birlikte davranmaya davet ediyoruz." dedi.

Toplantıda, milletvekillerinin boyunlarına Filistin atkısı taktıkları ve ellerinde Gazze'de yaşananları protesto eden kartlar taşıdıkları görüldü.