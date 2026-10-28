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AK Parti'li Karaaslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde milletin istiklalinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya duyurduğu Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümünü büyük gururla kutladıklarını belirtti.

Türkiye'yi kardeşlik içinde, bir ve beraber olarak daha güçlü yarınlarına taşıyacaklarını vurgulayan Karaaslan, "Tarihin her döneminde yeniden doğmayı, daha güçlü bir başlangıç yapmayı başarmış bir milletiz. Bugün de yüzlerce yıllık şanlı mazimize yakışır şekilde yeni başarılar kazanacağımız daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz. Cumhuriyetimizi bilimde, sanatta, üretimde, teknolojide daha da ileriye taşımak için büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Bu toprakları bize vatan kılan, canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen, istiklalimiz için büyük fedakarlıklar gösteren aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetine sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Karaaslan, asırlardır hem tarih sahnesinde güçlü şekilde var olan hem de tarihin akışına yön veren bir millet olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda savunma sanayisinden dış politikaya, eğitimden sağlığa, enerjiden sanayiye her alanda ezber bozan atılımlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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