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Çiğdem Karaaslan: 'Filistin'de Kaybedilen Masumlar İçin Adalet Yerini Bulacak'

Çiğdem Karaaslan: 'Filistin'de Kaybedilen Masumlar İçin Adalet Yerini Bulacak'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programında, İsrail'in zulmü altındaki Filistin'de hayatını kaybeden masumlar için adaletin yerini bulacağına inandığını belirtti. Müslüman coğrafyadaki sıkıntılara dikkat çeken Karaaslan, gençlerin bu duyarlılığı hissetmesi gerektiğini ifade etti. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adil bir dünya çağrısına da vurgu yapıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün İsrail'in zulmü altındaki Filistin'de hayatlarını kaybeden masumların, şehit olan yavruların, onların acısını yaşayan anne ve babaların gözyaşlarının hepimiz burada bizler için ne anlam ifade ettiğini biliyoruz. Elbette dünyada adalet yerini bulacak, buna inanıyoruz." dedi.

Karaaslan, "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Muharip Gaziler Derneğini, Mevlevihane ile Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikayı ziyaret etti.

Çarşıda esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Karaaslan, daha sonra "Gençlik Buluşması" programı için İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyüne geçti.

Karaaslan, Frig Vadisi Sosyal Tesisleri'ndeki programda, bugün Afyonkarahisar'da çok bereketli, verimli ve dolu dolu bir gün geçirdiklerini söyledi.

Bugün Türkiye'nin sorumluluğunun kendi sınırlarından ibaret olmadığını dile getiren Karaaslan, şöyle dedi:

"Bugün Müslüman coğrafyadaki Arakan'da, Gazze'de ve dünyanın farklı bir noktasında yaşanan bütün sıkıntıları biz yüreğimizde hissettiğimiz kadar, orada o sıkıntıyı yaşayanların da dualarında olduğumuzu biliyoruz. Onların da 'güvenli liman Türkiye' ve 'Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan' diye dualarında yer alıyorsak işte bu sorumluluğu kendimize her yeni gün hatırlatmalıyız. Bugün İsrail'in zulmü altındaki Filistin'de hayatlarını kaybeden masumların, şehit olan yavruların, onların acısını yaşayan anne ve babaların gözyaşlarının hepimiz burada bizler için ne anlam ifade ettiğini biliyoruz. Elbette dünyada adalet yerini bulacak, buna inanıyoruz."

"İnşallah bunu el birliğiyle başaracağız"

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya kürsülerinden söylediği 'daha adil bir dünya mümkün' ve 'dünya 5'ten büyüktür' sözlerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek günlerde yine ABD'de katılacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapacağı konuşmada dünyaya çok önemli mesajlar vereceğini aktaran Karaaslan, "Orada kaybedilen sadece canlar değil, umutlar, hayaller, çocukluklar ve gençlikler. Dolayısıyla bizler de bugün bu acıyı yüreğimizde hissettiğimiz kadar, bu sorunların çözülmesine de şahitlik edeceğimize inanıyoruz. İnşallah bunu el birliğiyle başaracağız. Ama gençler bunu yüreğinde hissetmezse olmaz. Siz sahiplenmezsiniz, bunlar başarılamaz." diye konuştu.

Karaaslan, kendilerini bilimle, sanatla ve teknolojiyle geleceğin lider ülkesi, büyük ve güçlü Türkiye idealine yaklaştıran gençlerle yol yürümekten onur ve gurur duyduklarını ifade etti.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ve Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan da konuşma yaptı.

Program, konuşmaların ardından yapılan soru-cevap kısmıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Politika

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