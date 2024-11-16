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AK Parti'li İnan, Bağlar Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti'li İnan, Bağlar Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması
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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Geçtiğimiz 40 yıl Türkiye'nin gündemi Doğu ve Güneydoğu'da terördü.

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Geçtiğimiz 40 yıl Türkiye'nin gündemi Doğu ve Güneydoğu'da terördü. Önümüzdeki 40 yılda da Türkiye'nin gündemi Diyarbakır'ın, Doğu'nun ve Güneydoğu'nun tam hızla yükselişi olacak." dedi.

İnan, Bağlar Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bağlar İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde, Türkiye'de yaklaşık 900 ilçede gençlik kolları kongrelerini yapabilen tek gençlik teşkilatı olduklarını söyledi.

Emek, fedakarlık ve gençliğin ne olduğunu bilmeyenlerin kendi rakipleri olamayacağını belirten İnan, az zamanda çok büyük işler yaptıklarını kaydetti.

AK Parti olarak Türkiye'yi ve Diyarbakır'ı her zaman daha ileri taşımış bir parti olduklarını belirten İnan, "Geçtiğimiz 40 yıl Türkiye'nin gündemi Doğu ve Güneydoğu'da terördü. Önümüzdeki 40 yılda da Türkiye'nin gündemi Diyarbakır'ın, Doğu'nun ve Güneydoğu'nun tam hızla yükselişi olacak." ifadelerini kullandı.

Dünyanın her tarafındaki mazlum ve mağdurlara el uzatmak zorunda olduklarını dile getiren İnan, Türkiye'yi de kardeşliğin, demokrasinin ve zenginliğin üssü yapmak zorunda olduklarını anlattı.

İnan, Irak ve Suriye'de yapılan hesapların burada tutmayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kim Diyarbakırlı gençlerin geleceğini kötü emellerine alet ederse karşısında bizleri bulacak. Bugün sözde özgürlük havarisi kesilenlerin aslında bilerek ve isteyerek iplerini gayri milli unsurların ellerine verdiklerini görüyorsunuz. Sürekli diplomasi oyunlarıyla sinsice kurgular içinde olanlara Bağlar'dan seslenmek istiyoruz, burası Diyarbakır, burada Selahaddin'i Eyyubi'nin torunları yaşar. Bunu aklınıza sokun. Burası Irak değil, Irak ve Suriye'de yaptığınız hesaplar burada tutmaz. Dicle'nin suyu, Fırat'ın havası sizi bozar."

"İsrail dünyanın hiçbir yerinde kabul görmüyor"

İsrail'in, Gazze'de kadın, çocuk demeden hedef aldığını, orada insanlığın katledildiğini belirten İnan, Diyarbakır'ın her zaman Gazze'li kadın ve çocukların yanında olduğunu kaydetti.

İsrail'in en kötü günlerini yaşamaya başladığını söyleyen İnan, "İsrail dünyanın hiçbir yerinde kabul görmüyor. En güvendikleri yerlerden dahi dışlanıyorlar. Tam 'burası güvenli, burada durabiliriz' dedikleri yerde karşılarına bir tokat çıkıyor ve tokat yiye yiye devam ediyorlar. Milli maçları her ülkede o ülkenin gençleri tarafından ıslıklarla protesto ediliyor. Bunlar sadece son bir haftada yaşananlar. Tepki çığ gibi büyüyor. Onların yanında şirketler, uluslararası emperyalist devletler, faşistler, kuruluşlar durabilir ama dini, dili ve ırkı ne olursa olsun yaratılmışların en şereflisi olan insanın karşısında yenilmeye devam edecekler. " diye konuştu.

İnan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'ı istismar etmek isteyenler her zaman kaybetti. Diyarbakır artık olağanüstü hal dönemindeki cezaevleriyle, kazılan hendeklerle anılmıyor. Diyarbakır denince akıllara kültür, sanat ve bu kongreler geliyor. Kürtlerin asıl düşmanı vatandaşlarımızın helal oylarıyla elde ettikleri imkanları Kandil'deki baronlara peşkeş çekenlerdir. Belediyenin kaynaklarını, iş makinelerini, araçlarını hemşehrilerimizin hizmeti için değil de terör örgütüne hizmet için kullananlardır. Bu nedenle bizim sorunumuz terör örgütünün siyasi uzantılarına eylem ve söylemleriyle güç verenlerle, Yasin Börü kardeşimizin katillerine özgürlük isteyenlerle olmuştur. Bizler hiçbir zaman gençlerimizi kanlı hesapların militanı, ideolojik kavgaların fedaisi olarak görmedik. Diyarbakırlı, Hakkarili gençler artık geleceğini terör örgütünde ve dağlarda değil, üniversitelerde arıyor."

Geçmişte Diyarbakırlı gençlerin örgüt tarafından kandırılıp dağa götürüldüğünü anlatan İnan, şu an ise Diyarbakır annelerinin çocuklarını örgütten söke söke aldığını dile getirdi.

Diyarbakır'ın huzurunun yıllardır çocuklarını bekleyen acılı annelerin kalbinden geçtiğini anlatan İnan, Diyarbakırlı annelerin örgüte vereceği tek bir çocuğun olmadığını sözlerine ekledi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman da kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gençlerin fikir, cesaret ve enerjilerinin Türkiye'yi daha adil, özgür ve güçlü kılacağını belirten Ataman, gençlerin, Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek kahramanlar olduğunu söyledi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da dünyada mazlum ve mağdur kim varsa onların umudunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olduğunu söyledi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Kikizade ise Diyarbakır'da gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu kaydetti.

Tek liste halinde gidilen kongrede Baran Elkaan, yeniden Bağlar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Politika
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