AK Parti'li Hamza Dağ'dan İzmir'deki ilçe teşkilatlarına ziyaret

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Karaburun, Çeşme ve Urla ilçelerindeki parti teşkilatlarını ziyaret etti.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Dağ'a, AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili ile İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hamza Dağ, genel seçimlerde elde edilen siyasi zaferi, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle taçlandıracaklarını vurguladı.

AK Parti olarak şu ana kadar girdikleri her seçimi kazandıklarını kaydeden Dağ, "3 Kasım 2002 seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu şu anda daha iyi anladık. O seçimde o virajı almasaydık şu anda birçok alanda attığımız hamleleri konuşmuyor, bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olacaktık. Enerjide, savunma sanayisinde, ekonomide nereden bakarsak bakalım zorluklar yaşadık. Hepsini aştık çok şükür. 2002'de kişi başı milli gelir 3 bin dolardı, bu sene sonu 12 bin 500 dolara doğru giden milli geliri hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"CHP her geçen gün geriye gidiyor"

Zor bir seçimin geride kaldığını aktaran Dağ, "Karşımızda Ankara ve İstanbul'u kazanmış, buraların belediye başkanlarını 'pop star' gibi gezdiren, birbirine benzemeyen partilerin oluşturduğu ittifaklar, ABD ve Avrupa Birliği gibi rakipler vardı. Bu tablo karşısında zafer elde etmiş bir lider ve Cumhur İttifakı var." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'deki genel başkanlık değişimine işaret eden Dağ, partideki tüm sorunların sorumlusunun Kemal Kılıçdaroğlu gibi gösterildiğini öne sürerek, "Onu günah keçisi ilan ettiler. Yenilgide kendilerinin payı olduğunu unuttular. Onu, çok da ahlaki olmayan bir şekilde, resmen hançerleyerek gönderdiler. Gönderince de her şey düzeldi mi? Değişen hiçbir şey yok. Zaman gösterecek ki daha beceriksiz, daha sığ, daha çocuksu bir genel başkanla karşı karşıya kalacaklar. CHP her geçen gün geriye giderken, AK Parti daha ileriye gidiyor." ifadelerini kullandı.

"Yerel yönetimle merkezi yönetimin uyumu önemli"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "hükümetten yeterince destek alamadık" şeklindeki açıklamasına da değinen Dağ, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'ne İzmir'in hak ettiği desteği alamadığına dair açıklamalarda ve deyim yerindeyse şikayette bulunmuş. Sayın Soyer, bizim kendisine ve yapmak istediklerine ilişkin verdiğimiz destekten ötürü hem bana hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Şimdi ne oldu da, yeteri kadar destek alamadığını dile getiriyor. Bunun net bir izahı var. Soyer, aday olamayacağını anlayınca mağdur edebiyatı yapıyor. Bu boş sözleri artık kimse yemiyor. Biz İzmir'e daha çok hizmet etmek istiyoruz. Bizim derdimiz, kentimize daha çok hizmeti nasıl götürürüz, derdidir. İzmir'de 12 yıl milletvekilliği yapmış bir siyasetçi olarak, yerel yönetimle merkezi yönetimin uyumunun çok önemli olduğunu gördüm. İnşallah, önümüzdeki yerel seçimlerde İzmir'de de seçim kazanarak bu amacımıza ulaşırız."

"CHP yönetimi, yaptığı tercihle seçmenini cezalandırdı"

Urla'da CHP'ye belediye başkan adaylığı için 47 kişinin aday adaylığı başvurusu yaptığını belirten Dağ, "Çoğu burada oturmuyor bile. Başvurunun yüksek olmasının sebeplerinden biri buradaki yüksek ranttır. Nasıl olsa CHP burayı kazanıyor, nasıl olsa CHP'liler hizmete oy vermiyor, düşüncesindeler. 2019'da gördük, CHP'den seçilen belediye başkanı FETÖ ile iltisaklı olduğu için hapis cezasına çarptırıldı. Dolayısıyla CHP yönetimi yaptığı tercihle seçmenini cezalandırdı." değerlendirmesinde bulundu.