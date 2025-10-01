Haberler

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Özlem Zengin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Özlem Zengin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit ile TBMM'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından çıkışta açıklama yapan Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'daki konuşması sonrası muhalefet ile tokalaşırken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile tokalaşmadığı iddialarına ilişkin, "Biliyorsunuz tokalaşmayla alakalı bir durum söz konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Kurul'un arka tarafına Tülay Hanım'ı ve arkadaşlarını davet etti. Hal böyle olunca durumla alakalı bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Tülay Hanım, burada olmadığı için görüşmeye iştirak edemedi" dedi. Zengin ayrıca DEM Parti'nin resepsiyona katılacağını ekledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise konu ile ilgili basında haberler çıktığını belirterek, "Basında yanlış anlaşılmaya mahal verecek bir haber olmuş. Üzüldük ve öyle bir şeyin olmadığını ifade etmek üzere Grup Başkanı ve Grup Başkanvekili olarak Meclis'te hem Eş Genel Başkanı hem de grup başkan vekili arkadaşlarımıza bunu izah etmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf

Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen çıldırdılar! Galatasaray mağlubiyetinin faturası 125 milyon euroluk futbolcuya kesildi

Galatasaray mağlubiyetinin faturası 125 milyon euroluk isme kesildi
Türkiye'yi otostopla gezen genç kız tacize uğradı: Bunu başka bir ülkede yaşamadım

Otostopla gezen genç kız, Türkiye'deki olayın görüntülerini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.