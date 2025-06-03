AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan: 'Doğayla barışık bir anlayışla yol yürümek mecburiyetindeyiz'

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, " Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, doğayla barışık, çevreye saygılı ve gelecek kuşakları önceleyen bir anlayışla yol yürümek mecburiyetindeyiz" dedi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 'Sürdürülebilir Çevre, Güçlü Gelecek' temasıyla Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen '5 Haziran Dünya Çevre Günü' programına katıldı. Ercan, program kapsamında ilçedeki Sıfır Atık Bahçesi, Millet Bahçesi Sıfır Atık Eğitim Alanı ve Serası, Geri Dönüşüm Atölyesi ile Hanımlar Sanat Sokağı'nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ercan, "AK Parti Kadın Kolları olarak, çevreyi korumanın sadece bir politika meselesi değil, aynı zamanda bir ahlak ve vicdan meselesi olduğuna inanıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana çevreyi ve tabiatı korumayı siyaset üstü bir mesele, bir insanlık görevi olarak gördük. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çevre dostu şehircilik anlayışını hayata geçirdik. Millet bahçeleriyle nefes alan şehirler kurduk, atık yönetimiyle israfın önüne geçtik. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında takdirle karşılanan, örnek alınan bir çevre hareketine dönüştü. Nisan ayında, 81 ilde belediye meclis kürsülerinden Sıfır Atık projesine destek mesajları okuyan kadın belediye meclis üyelerimiz, bu vizyonun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

'DOĞAYLA UYUMLU BİR HAYAT, ORTAK SORUMLULUKLA MÜMKÜN'

Kızılcahamam'ın 2019 yılında Sıfır Atık uygulaması için pilot ilçe seçildiğini anımsatan Ercan, "İlçemizde geri kazanılabilir atıklar için kapsamlı bir toplama sistemi oluşturulmuş ve Atık Getirme Merkezi kurulmuştur; böylece vatandaşlarımız atıklarını Sıfır Atık Bahçesi, Sıfır Atık Otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabilmektedir. Kızılcahamam'da gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımız Sıfır Atık hareketimize destek vermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde, pilot ilçe ve il sayımızı yedi bölgeye yayarak Kızılcahamam ve Sakarya gibi örnekleri daha da artırmayı hedeflemekteyiz. Küresel düzeyde her bir dakikada yaklaşık 1 milyon plastik şişe satın alınıyor ve bir yılda yaklaşık 5 trilyon plastik poşet kullanılıyor. Bu rakamlar, çevresel çöküşü önlemek için artık alışkanlıklarımızı değiştirmemizin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Doğayla uyumlu bir hayat; bireyden devlete, yerelden küresele uzanan bir ortak sorumlulukla mümkün olabilir. İşte tam da bu noktada, Türkiye çevre politikalarını şekillendirirken yalnızca doğayı korumayı değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı, iklim adaletini ve yeşil dönüşümü esas alan bir vizyon ortaya koymaktadır. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, doğayla barışık, çevreye saygılı ve gelecek kuşakları önceleyen bir anlayışla yol yürümek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

'PLASTİK ATIKLAR KÜRESEL KİRLİLİĞİN BAŞLICA TETİKLEYİCİSİ'

Ercan, bu yıl, Dünya Çevre Günü'nün 'Plastik kirliliğine son ver' teması ile kutlanacağını belirterek, "5 Haziran Dünya Çevre Günü, bizleri çok önemli ve artık ertelenemez bir gerçekle yüzleştiriyor. Bugün geldiğimiz noktada plastik atıklar; iklim krizinin, ekosistem tahribatının ve küresel kirliliğin başlıca tetikleyicilerinden biri haline gelmiştir. Çevre, bizim evimizdir; onu korumak ise hepimizin ortak görevidir. Bugün, dünya genelinde iklim değişikliği, su kıtlığı ve biyolojik çeşitliliğin kaybı gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Yaratıcımız; bizlere gökyüzünde de yeryüzünde de denge ile işleyen bir dünya sunmuştur. Yaratılmış her canlıya değer veren dinimiz; tabiata, ağaca ve çevreye de çok önem verir" ifadelerini kullandı.