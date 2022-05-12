AK Parti'li Çelik: Günü geldiğinde zaten gidecekler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçici sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmelerine ilişkin, "Günü geldiğinde karşı tarafta güvenli, katillerden, ölümden korunmuş bölgeler ortaya çıktığında zaten gidecekler" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gündemine ilişkin açıklamada bulundu. Terör örgütlerine yönelik yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi veren Ömer Çelik, "Her zaman olduğu gibi bu terör örgütlerinin destekçisi olan gruplarla, birtakım uluslararası kara propaganda grupları, Türkiye'ye dönük olarak kara propagandalarını sürdürüyor. Bunlara gereken cevaplar da veriliyor ama herkesin bilmesi gereken şudur. Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadele, dünyanın en meşru mücadelesidir. Bundan hiçbir şekilde taviz verilmeden, büyük bir kararlılıkla bu yürütülecektir" ifadelerini kullandı.

Çelik, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onamasına ilişkin, "Bu dosyanın içini ne ben ne CHP siyasetçileri bilir. Daha dava yayınlanır yayınlanmaz Cumhurbaşkanımızı, partiyi suçlamaya başladılar. Hukukçular görüşlerini söylesinler. Nerede yargı kararı çıksa Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi, Kabinemizi, Cumhur İttifakı'nı hedef gösterecek bir durum ortaya çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.