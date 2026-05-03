AK Parti'li Büyükgümüş: CHP düşmanımız değil, rakibimiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Cumhuriyet Halk Partisi bizim düşmanımız değil, rakibimizdir. Millete hizmet için daha iyi söz söylemek için daha tesirli fikirler üretmek için Türkiye'ye geleceğe taşıyacak azmi kararlı daha da büyütmek için biz rekabet etmek istiyoruz. Ama karşımızda böyle bir rakibimiz maalesef yok" dedi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı Doğu Marmara Bölge Strateji Toplantısı, Uludağ'da düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün yanı sıra Bursa, İstanbul, Düzce, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli il başkanları ve teşkilatları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükgümüş, AK Parti'nin iktidara geldikten sonra yaptıkları icraatlarla yoluna devam ettiğini söyledi. Büyükgümüş, "3 Kasım 2002'den itibaren hayata geçirdiğimiz sessiz devrimlerle, büyük dönüşümlerle, reformlarla Türkiye'nin hak ve özgürlüklerden eğitim altyapısına, ulaştırmadan adalete, sağlığa, tüm politika başlıklarında üzerine koyduğumuz bir birikimle yolumuza devam ediyoruz. Nasıl 70'li yıllarda işte bu salonlarda bir araya gelindiğinde ve Ayasofya'nın özgürlüğü için dua edildiğinde sadece sözde değil sahada düzenlenen programlarla, yapılan çalışmalarla, adeta varlığıyla tüm teşkilatımız nasıl dua etmişse ve elhamdülillah bugün geldiğimiz noktada o gün uzak denilen hedeflere ulaşmışsak, Allah'ın izniyle bugün yapacağımız çalışmalarla, edeceğimiz dualarla, varlığımızla, tüm faaliyetlerimizle sadece sözde değil halimizle, duruşumuzla gerçekleştireceğimiz dualarla İnşallah Rabbim bu nesle Mescid-i Aksa'nın da özgür olduğu günleri gösterecektir" dedi.

'TÜRKİYE ÜZERİNDE SOSYAL AMELİYATA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Amerika-İran savaşına değinen Büyükgümüş, kimsenin Türkiye üzerinden sosyal ameliyata girmesine müsaade etmeyeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Komşumuz İran'da meydana gelen çatışmalar, Körfez'de yaşananlar, Lübnan'da olanlar, Suriye'nin uzun bir sürenin ardından devleti, milleti, toplumsal hayatı toparlayan girişimleri, hepsi gözlerimizin önünde gerçekleşiyor. Bu gelişmeler yaşanırken asla ve asla kimsenin Türkiye üzerinden bir sosyal ameliyata girmesine müsaade etmeyeceğiz. Vakarlı duracağız, dikkatli duracağız. Türkiye olarak insanlığın ve milletimizin geleceği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Son 10 yılda İranlı yöneticilerin Suriye'de, Yemen'de, Lübnan'da işlemiş olduğu insan hakları ihlalleri, burada yaşanan acılara sebebiyet vermeleri tarihsel bir vakadır. Ama bugün dönüp de o gelişmelerin hesabını soracağımız gün değildir. Bugün Tahran'da şehit olan 160 kız çocuğunun hesabını soracağımız bir geleceği hep birlikte inşa etmenin cehdinde olma vaktidir. Körfez'deki kardeşlerimiz onlar da burada büyük bir acı içerisindeler. Büyük bir çatışma içerisindeler. Onlar da bizim kardeşimiz. Siyonizmin planı açık ve net. Müslüman'ın Müslüman'a güvenini ortadan kaldırmak. Böl, parçala, yönet anlayışıyla coğrafyaları yeniden şekillendirmek. İşte bu tablo karşısında Türkiye'nin devlet olarak aklı, milletimizin feraseti, duygusu, heyecanı ve tüm bunları bir araya getirecek olan AK Parti'nin, Cumhur İttifakımızın varlığı, duruşu, akılla, heyecanla, duyguyla ve ferasetle yoluna devam edecek bir geleceği hep birlikte inşa etmemiz gereken bir zaman dilimindeyiz. Yapacağımız tüm faaliyetlerde ortaya koyacağımız her emeğin bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüyle, sahadaki mücadelesiyle, masadaki diplomatik duruşuyla, insanlığın geleceği için büyük bir siyasi iradeye dönüşeceğini hiçbir zaman gönlümüzden çıkarmamalıyız. Sürekli faaliyetlerimize bu inanç ve kararlılıkla sarılmamız lazım."

'SENİN ERDOĞAN'LA UĞRAŞMAN HİÇBİR ANLAM, HİÇBİR KIYMET İFADE ETMEZ'

İç siyasete ilişkin de konuşan Büyükgümüş, CHP'li belediye başkanlarına yönelik soruşturmalarla ilgili eleştirilere de yanıt verdi. AK Parti olarak operasyonların hiçbir yerinde olmadıklarını söyleyen Ahmet Büyükgümüş, "Şikayet edenler CHP'li. Ellerindeki bilgileri, belgeleri mahkemeye ulaştıranlar CHP'li. İtirafçı olanlar CHP'li. ya AK Parti bunun neresinde? Hiçbir yerinde değil. Ama Özgür Özel bir gün kalkıyor bu işin savcısı oluyor. Bir gün yatıyor bu işin avukatı oluyor. Tabii kendi içlerindeki düştükleri o baht ve koltuk mücadelesi bizi hiç ilgilendirmiyor. Ama bizim buradaki sınırımız ve onların bilmesi gereken hadleri, bu olayları bahane ederek milletimizin huzurunu kaçırmak, toplumu bölmek, insanların arasına nifak sokmak onların haddi değil. Bu tutum karşısında AK Parti teşkilatları olarak da kararlılıkla ve milletimize hizmet etmenin verdiği sorumlulukla inşallah duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi bizim düşmanımız değil, rakibimizdir. Millete hizmet için, daha iyi söz söylemek için, daha tesirli fikirler üretmek için, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak azmi, kararlılığı daha da büyütmek için biz rekabet etmek istiyoruz. Ama karşımızda böyle bir rakibimiz maalesef yok" dedi.

'TÜRKİYE'NİN AVRUPA'NIN KENARINDA, İDDİASIZ OLMASINI İSTİYORLAR'

AK Parti olarak tek isteklerinin ve amaçlarının Türkiye'nin büyük ve güçlü Türkiye olarak yoluna devam etmesi olduğunu belirten Büyükgümüş, "Ama maalesef o beyler Türkiye'nin Avrupa'nın kenarında iddiasız küçük bir ülke olarak yoluna devam etmesi gerektiğini söylüyor. CHP Genel Başkanı Avrupa Birliği bayrağının önünde fotoğraf çektirip, 'Bizim sözümüz buralarda geçiyor' nasıl der. Yani yine bakın izahı olmayan bir şeyin mizahı oluyor. Ama bütün bunlar milletle bağının koptuğu, millete söyleyecek bir sözü olmayan ve kendi içine düştükleri koltuk mücadelesiyle, o koltuktan elde ettikleri rantla geleceği kendi gelecekleri olarak gören bir anlayışa karşı mücadele ettiğimizi hiçbir zaman gönlümüzden zihnimizden çıkarmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Ahmet Büyükgümüş'ün açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı