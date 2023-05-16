AK Parti'li Akbaşoğlu: Yüzde 55'in üzeri Erdoğan'ın yanında duracak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili, "İnanıyorum ki güven ve istikrar ortamı, Meclis'teki çoğunluğumuz aynı şekilde yürütmede de çoğunlukla, yüzde 55'in üzerinde Sayın Erdoğan'ın yanında duracak" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili, "İnanıyorum ki güven ve istikrar ortamı, Meclis'teki çoğunluğumuz aynı şekilde yürütmede de çoğunlukla, yüzde 55'in üzerinde Sayın Erdoğan'ın yanında duracak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Akbaşoğlu, Çankırı'da partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, Çankırı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en fazla destek veren 5'inci il olduğunu belirterek, "Çankırı yüzde 72,14 oy oranı ile ilk 5'te yer alacak şekilde büyük bir destekle Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdu. 28 Mayıs'ta inanıyorum ki yüzde 72'nin çok çok üstünde bir oy oranıyla Çankırı'daki hemşehrilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında yer alacak. Bütün Çankırılı hemşehrilerime teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi.