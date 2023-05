AK Parti'li Aday Şenocak: '21 yıldır Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok güzel işlere imza attık'

Ak Parti 3. Bölge İstanbul Milletvekili Adayı Bayram Şenocak, Beylikdüzü'nde esnafı ziyaret etti. Şenocak, "21 yıldır Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok güzel işlere imza attık" dedi.

Ak Parti İstanbul milletvekili adayları seçime sayılı günler kala saha çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde AK Parti 3. Bölge İstanbul Milletvekili Adayı Bayram Şenocak, Beylikdüzü'nde bir dizi esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştirdi. Şenocak'a AK Parti Beylikdüzü İlçe Teşkilatı mensupları da eşlik etti. Şenocak ziyaretlerine ilk olarak Anadolu Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret ile başladı. Burada müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı'dan ve vatandaşlardan seçim için destek talep eden Şenocak ardından da cadde üzerinde bulunan diğer esnafları gezdi.

Esnaf ziyaretleri sırasında seçim çalışmaları ile ilgili konuşan Şenocak, "Her geçen gün üstüne koyuyoruz. 3 günümüz kaldı. Biz gece gündüz gayret ediyoruz. Milletimize dokunuyoruz. Diyoruz ki bugünün kazanımlarını heba etmeyin 21 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok güzel işlere imza attık. Allah'ın izni ile önümüzdeki dönemde milletin teveccühü ile biz çok güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Biz önümüzdeki 5 yıl, Allah nasip ederse 50 yıl ileri götürecek kadar işleri yapmış olacağız. Her gün birkaç ilde mitingde sayın Cumhurbaşkanımız. Millet sahada diyor ki 'teröristlere bu ülkeyi terör devleti hali getirmek isteyenlere dışarıdaki batı ile içerideki terör devletini oluşturmak isteyenlere biz müsaade etmeyeceğiz' diyorlar. Bunun için de bu ülkenin kazanımlarının farkındalar. Doğalgaz da yapılan hamleler, o teröristlerin gezdiği dağlardaki petrolün bugün Gabar'da Cudi'de çıkarılan petrollerin, Mavi Vatan'ı milletimiz içine sindirdi. Yollarda olan Togg arabamızdan nükleer santrale kadar o kadar çok işimiz var ki biz bunları anlatarak bitiremeyiz ama toplumumuzun her kesimine bunları hissettirmeye devam ediyoruz. Hissediyorlar inşallah diyorlar ki biz teröristlere iş tutan HDP ile yol yürüyen CHP'ye onun lideri Kılıçdroğlu ve şer odakları masa ortaklarına müsaade etmeyeceğiz diyorlar. İnşallah biz milletimizin teveccühü ile 14 Mayıs gecesi yeni bir zaferi Allah nasip ederse tekrar yazacağız. Ülkemize sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL