AK Partili Açıkkapı'dan Netanyahu'ya sert tepki

Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin, "Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'mıza ahlak dersi vermeye çalışması, ahlaksız Netanyahu'nun haddi değildir. Netanyahu, tarihin en büyük tutarsızlıklarından birini daha göstermiştir." dedi.

Ak Parti'li Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını "hadsiz ve mesnetsiz sözler" şeklinde değerlendiren Açıkkapı, "Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de ve bölgemizin farklı noktalarında işlediği hadsiz ve hesapsız suçlar ortadayken, bir terörist gibi hareket ederken, Netanyahu İsrail'i bir terörist devlet olarak tüm dünyanın nefret ettiği bir hale getirirken iftiralarından da geri kalmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sadece 86 milyonun değil, dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun sesi, nefesi ve umudu olduğunu belirten Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Bugün Netanyahu'nun rahatsızlığı da tam da bu sebepledir. Cumhurbaşkanı'mız tüm dünya susarken susmamış, çocuklar, kadınlar, yaşlılar bombaların altında can verirken hakikatleri haykırmaktan geri kalmamıştır. İşte bu kararlı duruş, insanlık vicdanında mahkum olmuş Netanyahu'yu bir kez daha paniğe sevk etmiştir. Netanyahu'nun Türkiye'ye ve cumhurbaşkanımıza ahlak dersi vermeye çalışması, ahlaksız Netanyahu'nun haddi değildir. Netanyahu, tarihin en büyük tutarsızlıklarından birini daha göstermiştir."

Açıkkapı, Netanyahu'nun "savaş suçlusu" olarak yargılanması gerektiğini dile getirdi.

"Mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmelere de değinen Açıkkapı, "Düne kadar aynı masada oturanlar, aynı kurultayı alkışlayanlar, aynı yönetimi meşru görenler bugün birbirlerini karşılıklı olarak gayrimeşru ilan etmektedir." dedi.