Haberler

AK Partili Açıkkapı'dan Netanyahu'ya sert tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin, "Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'mıza ahlak dersi vermeye çalışması, ahlaksız Netanyahu'nun haddi değildir.

Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin, "Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'mıza ahlak dersi vermeye çalışması, ahlaksız Netanyahu'nun haddi değildir. Netanyahu, tarihin en büyük tutarsızlıklarından birini daha göstermiştir." dedi.

Ak Parti'li Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını "hadsiz ve mesnetsiz sözler" şeklinde değerlendiren Açıkkapı, "Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de ve bölgemizin farklı noktalarında işlediği hadsiz ve hesapsız suçlar ortadayken, bir terörist gibi hareket ederken, Netanyahu İsrail'i bir terörist devlet olarak tüm dünyanın nefret ettiği bir hale getirirken iftiralarından da geri kalmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sadece 86 milyonun değil, dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun sesi, nefesi ve umudu olduğunu belirten Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Bugün Netanyahu'nun rahatsızlığı da tam da bu sebepledir. Cumhurbaşkanı'mız tüm dünya susarken susmamış, çocuklar, kadınlar, yaşlılar bombaların altında can verirken hakikatleri haykırmaktan geri kalmamıştır. İşte bu kararlı duruş, insanlık vicdanında mahkum olmuş Netanyahu'yu bir kez daha paniğe sevk etmiştir. Netanyahu'nun Türkiye'ye ve cumhurbaşkanımıza ahlak dersi vermeye çalışması, ahlaksız Netanyahu'nun haddi değildir. Netanyahu, tarihin en büyük tutarsızlıklarından birini daha göstermiştir."

Açıkkapı, Netanyahu'nun "savaş suçlusu" olarak yargılanması gerektiğini dile getirdi.

"Mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmelere de değinen Açıkkapı, "Düne kadar aynı masada oturanlar, aynı kurultayı alkışlayanlar, aynı yönetimi meşru görenler bugün birbirlerini karşılıklı olarak gayrimeşru ilan etmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin

Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
Çay toplamak için İran'dan Rize'ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası

Çalışmak için geldikleri Türkiye'de kabusu yaşadılar
Mardin'de 60 yıldır süren mülkiyet kavgası sonuçlandı: Türkiye'nin en uzun davalarından biriydi

60 yıllık kadastro davasında tarihi karar
Nijerya'da yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi öldü

Otobüs bir anda alev topuna döndü! Çok sayıda can kaybı var
İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı

Bu ilacı kullananlar markete daha az gitti
İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 35 zam yapıldı

İstanbul'da öğrencilere kötü haber! Yine zam geldi
Acun Ilıcalı transfere dev bir bütçe ayırdı! İşte o rakam

Acun Ilıcalı çıldırdı! Transfere akılalmaz rakam