AK Parti'li Açıkkapı'dan Elazığ'daki bakır cevherinin sevkiyatıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ'da çıkarılan bakır cevherinin sevkiyatına ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ'da çıkarılan bakır cevherinin sevkiyatına ilişkin, "Bu sevkiyatta taşınacak yük, kesinlikle açıkta taşınmayacaktır. Kullanılacak özel konteynerler var. Sahada bu konteynerlere bakır cevheri yüklenecek, tamamen kapalı sistem olan bu konteynerde herhangi bir dökülme, saçılma, toz yayılımı olmayacaktır. Yani kamuoyunda dile getirilen çevresel risk iddialarının bir karşılığı yoktur." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "27 Nisan e-muhtırası"na değinerek, söz konusu açıklamanın, demokratik siyaseti hedef alan açık bir müdahale girişimi olarak tarihin sayfalarına yazıldığını belirtti.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin muhtıraya karşı net ve kararlı bir duruş ortaya koyduğunu vurgulayan Açıkkapı, "İşte bu duruş, Türkiye'nin demokrasi tarihinde yeni bir sayfanın açıldığı gün olmuştur. Artık Türkiye, darbelerle, muhtıralarla, manşetlerle, kapalı kapılar ardındaki mühendisliklerle ayar verilen bir ülke olmadığını cümle aleme göstermiştir." diye konuştu.

Açıkkapı, 27 Nisan sürecinin, demokrasiye sahip çıkmanın sadece seçimden seçime sandığa gitmek değil, milletin tercihine, Meclis'in iradesine, hukukun üstünlüğüne ve milli egemenliğe her şart altında sahip çıkmak olduğunu gösterdiğini anlattı.

Türkiye'nin o günden bugüne çok büyük mesafe kaydettiğini bildiren Açıkkapı, "Cumhurbaşkanını doğrudan milletimizin seçmesiyle birlikte milli irade daha da güçlenmiş, vesayet kapıları birer birer kapanmıştır. Bunu yalnızca bir sistem değişikliği olarak görmemek gerekir. Bu durum aynı zamanda milletin kendi geleceğine doğrudan sahip çıkmasının en açık göstergelerinden birisidir." ifadelerini kullandı.

Açıkkapı, Elazığ'da çıkarılan bakır cevherinin Gezin Tren İstasyonu'ndan sevkiyatına ve bu konudaki iddialara ilişkin de açıklama yaptı.

Sevkiyatla ilgili yapılan planlamanın keyfi bir tercih olmadığını anlatan Açıkkapı, şu bilgileri verdi:

"Bu sevkiyatta taşınacak yük, kesinlikle açıkta taşınmayacaktır. Kullanılacak özel konteynerler var. Sahada bu konteynerlere bakır cevheri yüklenecek, tamamen kapalı sistem olan bu konteynerde herhangi bir dökülme, saçılma, toz yayılımı olmayacaktır. Yani kamuoyunda dile getirilen çevresel risk iddialarının bir karşılığı yoktur. Dolayısıyla burada bakır cevherinin taşınırken çevreye vereceği bir zarar da söz konusu değildir. İfade ettiğimiz gibi, açık bir depolama işlemi olmayacaktır. Bizler bu süreci sadece teknik olarak değil, aynı zamanda vicdani olarak da değerlendiriyoruz. Elazığ'ın havasını, suyunu, toprağını korumak bizim asli sorumluluğumuzdur. Bu sebeple açıkça ifade ediyoruz, hiçbir vatandaşımızın sağlığını riske atacak, çevreye zarar verecek bir uygulamaya asla müsaade etmek mümkün değildir."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
