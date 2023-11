AK Parti Konya Gençlik Kolları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Ak Parti Konya Gençlik Kolları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıları kınamak için yürüyüş düzenlendi.

Ak Parti Gençlik Kolları mensupları yürüyüş için Zafer Meydanında toplandı. Yürüyüş öncesinde açıklama yapan AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Said Kıyak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak için bir araya geldiklerini söyledi. Kıyak, "Bugün burada Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalamayan; mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak 'SayStop' demek üzere toplandık. 1948 yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin'de; katil İsrail 7 Ekim'den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur" dedi.

"Netanyahu Hükümeti soykırım suçu işlemektedir"

İsrail'in Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirdiğini ve hastaneleri dahi bombalandığını hatırlatan Kıyak, "41 kilometre uzunluğu 10 kilometre genişliğinde bir alanda 2 milyon insanın yaşadığı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netanyahu Hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum İsrail'in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Burada olduğu gibi 81 ilimizin tamamında eş zamanlı olarak AK Parti Gençlik Kolları mensupları olarak, bugün Gazze'de soykırıma dur de, bugün Gazze'deki vahşete dur de, bugün Gazze'deki zulme dur de, bugün Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına dur de, bugün İsrail'e dur de diyerek haykırıyoruz ve SayStop demeye devam ediyoruz. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığının bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır" dedi.

Basın açıklamasının ardından AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Gençlik Kolları yönetimi ve katılanlarla birlikte Filistin için destek yürüyüşü gerçekleştirdi. - KONYA