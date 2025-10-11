AK Parti Kocasinan Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Ak Parti Kocasinan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; "O teşkilatı oluşturmak da gerçekten çok zor. Bugün 11 buçuk milyon üyeye ulaşmış siyasi partinin neferleriyiz. 11 buçuk milyon; bugün Avrupa'da birçok ülkenin nüfusu değil" dedi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantının açılışında konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan teşkilatının yeri farklı olduğunu ifade ederek; "Bugün Talas ilçemizde, Kocasinan ilçemizde, Melikgazi'mizde, teşkilatlarımızla detaylı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Teşkilatçılık deyince Kocasinan'ımızın yeri bir başkadır. Kocasinan'da 4 buçuk yıl her mahallede, her yerde, gecesinde, gündüzünde bizleri ağırladınız. Kocasinan benim ailem, olmazsa olmazım. Teşkilatçılığın en güzel okulu Kocasinan'dır. Şuan 712 mahallenin sorumluluğu ilk başkanlığı olarak bizde ama Kocasinan'ın da yeri farklı" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise konuşmasında; "İnşallah bugünkü yapacağımız danışma meclisi toplantımız, Kayseri'miz, Türkiye'miz için hayırlara vesile olur. Yeni Türkiye yüzyılında tam bağımsız Türkiye olma yolunda cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber koşuyoruz, inşallah bundan sonra da koşmaya devam edeceğiz. Filistin'deki olayların bu hale gelmesinde cumhurbaşkanımızın çok büyük emeği var. Başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin Devleti'nin kurulacağına inanıyorum. İnşallah onu da cumhurbaşkanımızın sayesinde göreceğiz" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da teşkilatlanmanın önemine değinerek; "Teşkilat varsa zafer vardır. Teşkilat öyle kolay bir şey değildir. Türkiye'de 188 tane siyasi parti var, bunların çok önemli bir kısmının üyelerini toplasak; şuanda salondaki teşkilat mensubumuz kadar yoktur. Allah'a çok şükür teşkilatçı bir lidere sahibiz. Teşkilat demek; adeta ordudaki asker demektir. Asker olmadan nasıl cepheye çıkılmazsa, teşkilat olmadan da siyaset arenasına çıkmak mümkün değil. O teşkilatı oluşturmak da gerçekten çok zor. Bugün 11 buçuk milyon üyeye ulaşmış siyasi partinin neferleriyiz. 11 buçuk milyon; bugün Avrupa'da birçok ülkenin nüfusu değil. Bu işleri yapmak o kadar kolay değil. Bunun arkasındaki en büyük güç; ilk siyaset arenasına çıktığı günden beri teşkilata azami önem vermiş cumhurbaşkanımızın vizyonu ve icraat kabiliyetidir" diye konuştu.

Danışma Meclisi Toplantısı'na Bölge Koordinatörü Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Kayseri Koordinatörü Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de katıldı. - KAYSERİ