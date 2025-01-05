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AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "AK Partili olmaktan her zaman gurur duyan bir gençlik teşkilatıyız. Çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda ama her alanda bu ülkeyi geriye götürmedik.

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "AK Partili olmaktan her zaman gurur duyan bir gençlik teşkilatıyız. Çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda ama her alanda bu ülkeyi geriye götürmedik. AK Parti iktidarlarında her alanda bu ülkeyi ileri götürmüş bir teşkilatız. Bu gururla 2028'e yürüyoruz." dedi.

İnan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i rahmetle andı.

Türkiye'nin dört bir yanında AK Gençlik rüzgarı estiğini ifade eden İnan, "Bizim haricimizde başka bir gençlik hareketi 81 ilde, bu salonlarda, 900 küsur ilçede kongrelerini yapmıyor. 81 ilde, tüm kampüslerde teşkilat çalışmasını yapabilen başka bir gençlik hareketi yok. Mahallelerde üye çalışmalarını gerçekleştirip 18-30 yaş arası tam 1 milyona yakın güncel üyesi olan Türkiye'de başka bir gençlik hareketi yok. En önemlisi, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip, dünyada başka bir gençlik hareketi yok. O nedenle BM'de nesli tükenen balinaları değil, Ege Denizi'nde yitirdiğimiz onca insanın, Ege Denizi'nde yitirdiğimiz Aylan bebeğin hakkını savunan o kürsülerde mazlumların hakkını savunan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin gençlik teşkilatı olduğunuzu aklınızdan, yüreğinizden asla çıkarmayınız." diye konuştu.

İnan, AK Parti olarak Türkiye'ye büyük hizmetler kazandırdıklarını dile getirerek, büyük bir muhafazakar devrimcinin gençlik kolları olduklarını kaydetti.

31 Mart seçimleriyle gündemlerine gençliği aldıklarını aktaran İnan, kamuoyu araştırmalarında güçlenerek yola devam ettiklerini görüldüğünü söyledi.

Kocaeli'nin 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekten dolayı teşekkür eden İnan, "Bakın bugün 14 Mayıs'taki zaferimizle, Cumhurbaşkanımızla birlikte Suriye'de, Halep'te, Şam'da mazlumlar sevincini paylaşıyorsa bu Kocaelili hemşehrilerimizin AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a desteği sayesindedir. Tam tersi durum olsaydı, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelseydi, bugün Suriye'de, Kıbrıs'ta, Filistin'de, Libya'da, Karabağ'da bizim pozisyonumuz ne olurdu? Sizlerin takdirine bırakıyorum. İşte biz gençler de bu bilinçte olacağız." ifadesini kullandı.

İnan, "İnşallah biz liderimizle birlikte 2028'e, il başkanımızla, milletvekillerimizle bu güzel gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla yeni bir zaferin taşlarını döşüyoruz." diyerek, şöyle konuştu:

"O nedenle durmadan, yorulmadan, çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti'de görevi devreden, görevi devralan her zaman aynı menzilin aynı istikametin yolcusu. Biz Çağatay kardeşimizden razıyız. Zor imtihanları beraber verdik. Kahrımızı çekti, yükümüzü aldı. Allah ondan razı olsun. Şimdi bayrağı daha üst çıtaya taşımak üzere Doğan kardeşimize devrediyoruz. Ama tüm görevler gelip geçici. Şerefli şekilde bayrağını taşıyacağımız tek şey AK Parti üyeliğimiz, rozetimizdir. AK Parti olarak mücadeleye devam edeceğiz. AK Partili olmaktan her zaman gurur duyan bir gençlik teşkilatıyız. Çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda ama her alanda bu ülkeyi geriye götürmedik. AK Parti iktidarlarında her alanda bu ülkeyi ileri götürmüş bir teşkilatız. Bu gururla 2028'e yürüyoruz."

Kongreye AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Partili ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kongrede, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığına Doğan Orak seçildi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Politika
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