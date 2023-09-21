AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Yeni Dönem Kırşehir Belediyesi İçin Destek İstedi

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile birlikte yaptığı esnaf gezilerinde 'yeni dönem Kırşehir Belediyesi' mesajını vererek destek istedi.

2024 yılı mahalli idareler seçimleri öncesinde Kırşehir Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi veren Ünsal, belediye ve Kırşehir halkı için yeni dönem projelerinin hayata geçirilmesi için tüm Kırşehirli vatandaşların desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti. Ayrıca, esnafın sorunlarını dinleyerek laf değil gönül belediyeciliğiyle çözüm önerileri sunacaklarını da aktaran Ünsal; "AK Parti dönemi belediyecilik hizmetlerini anlatmaya gerek yok. Bizler, nelerin yapılıp nelerin yapılacağı noktasında esnafımız ve vatandaşımızla istişarede bulunuyoruz. Kırşehir halkının da gösterdiği ilgi ve alaka bizim önümüzü açıyor" dedi. Modern bir şehir için çalışma yürüttüklerini anlatan Ünsal yaptığı açıklamada; "Kırşehir'in daha modern bir şehir olması için çalışmalarımız devam ediyor. Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar yaparken diğer taraftan da şeffaf belediyecilik hizmetlerimizi ve Kırşehir için hazırlıklarını yaptığımız projelerimizin bazı bölümlerini halkımızla paylaşıyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR