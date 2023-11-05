AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını belirterek, partilerinden aday adayı olmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu söyledi. Toplantıda, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak da ilçede yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Ak Parti Keban İlçe Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Partinin ilçe binasında düzenlenen toplantıda konuşan, AK Parti Elazığ İl Başkan Şerafettin Yıldırım, yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını söyledi.

Partilerinden aday adayı olmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu ifade eden Yıldırım, "AK Parti olarak Elazığ'da her yerde kazanacağımız il meclisi, belediye meclisi ve belediye başkan adaylarıyla seçime gideceğiz." dedi.

Toplantıda, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak da ilçede yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.