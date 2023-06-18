AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Özvatan ilçesini ziyaret etti. Akar ve beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe meydanında, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Bulut, MHP İlçe Başkanı Mehmet Apal ile muhtarlar ve vatandaşlarca karşılandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Özvatan ilçesini ziyaret etti.

Akar ve beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe meydanında, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Bulut, MHP İlçe Başkanı Mehmet Apal ile muhtarlar ve vatandaşlarca karşılandı.

Çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Akar, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerde verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Akar, daha sonra Özvatan Belediyesine ziyarette bulundu.