AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Düzenliyor

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlenecek.

31 Ağustos Pazar günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek olan toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüşgün de katılım sağlayacak. - KAYSERİ