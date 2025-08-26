AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Düzenliyor
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından 31 Ağustos Pazar günü saat 13.30'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüşgün de katılacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika