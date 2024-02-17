AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Nehir Park Yaşam Merkezi Projesini Açıkladı

AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, ikinci mega projesinin "Nehir Park Yaşam Merkezi" olduğunu açıkladı.

Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, asıl hedeflerinin, Karabük'ün gelişmesi ve modernleşmesi adına yaptıkları projelerle şehir vizyonu oluşturmak olduğunu belirtti.

"Daha yeşil bir Karabük mümkün" diyerek Araç Çayı'nın kenarında kuracakları "Nehir Park"ın şehrin yeni nefes alma alanı olacağını aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bu projemizle turizm potansiyelini geliştirmiş olacağız. Nehir Park'ta Araç Çayı üzerinde kano ve sandal gibi su sporları için gerekli tesisleri de inşa ediyoruz. Restoran ve çay bahçeleri, spor sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, seyir kuleleri, çocuk parkları, su yolları, süs havuzlarıyla donatıyoruz. Nehir Park ulaşımı kolay bir lokasyonda olup tüm hemşerilerimizin toplu taşımayla bile gelebilecekleri bir noktadadır. Bu ve buna benzer yeşil alan projelerimizle Karabük'ün hava kalitesini artıracağız."

Çetinkaya, Nehir Park Yaşam Merkezinin cazibe noktası haline geleceğine işaret ederek, "Proje Balıklarkayası mevkisine yapılacak. Üniversite köprüsü altından itibaren projelendirdiğimiz Nehir Park içinde, restoranlarımız, büfelerimiz, kütüphanemiz olacak. Kadın kooperatiflerimiz, gençlik kulüplerinin binaları olacak. Balıklarkayası'ndan Namal Kavşağı'na kadar Nehir Park Yaşam Merkezini halkımıza sunacağız." ifadelerini kullandı.

Projeyle vatandaşların sosyal bir alanda stres atacağını belirten Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Halkla bütünleşecek bir proje. Hobi bahçelerimiz olacak. Kadın kooperatiflerimizin eliyle yöresel ürünlerin satışı yapılacak. Anadolu'da nüfusu bizle eşdeğer bazı vilayetlerimiz de bu tarz projeleri hayata geçirmiş. Biz de şehir vizyonu oluşturmak ve bölgeye turizm katkısı da sunacak projemizi 5 yıllık dönemde hizmete alacağız. Safranbolu'ya her yıl gelen yüz binlerce yerli ve yabancı turistimiz var. Bu turistler ketimizden sadece geçip Safranbolu'ya gidiyor. Bu projenin hayata geçmesiyle Safranbolu'ya gelen turistlerin de uğrak noktalarından biri olacak ve insan popülasyonu da artırmış olacak."

Çetinkaya, yapılanların sadece bir proje değil, şehrin vizyonunu oluşturacak çalışmalar olduğunu vurgulayarak, "Kısır siyasi söylemler yaparsak şehir kaybeder. Biz hizmet için yola çıktık. Arzu ediyoruz ki Karabük'ümüz gelişsin, hudutlar genişlesin, popülasyon yükselsin, buradaki ticari ve ekonomik hacim yükselsin." değerlendirmesinde bulundu.