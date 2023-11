AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, İsrail Büyükelçiliği konutu önüne oyuncak bıraktı

Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle İsrail Büyükelçiliği konutu önüne oyuncak bıraktı.

Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle İsrail Büyükelçiliği konutu önünde "Daha kaç çocuk ölmeli?" konulu açıklama yaparken daha sonra oyuncak bırakıldı. Keşir, gönül isterdi ki çocuk Hakları Günü'nü şenlik havasında, bayram havasında idrak etmek istediğini ama ne yazık ki hem gözlerin yaşlı hem yüreğimiz yaşlı olduğunu ifade etti. Çocuk Hakları sözleşmesinde tüm çocukların eşit olduğunu belirten Keşir, "Çocukların yaşam hakkını güvence altına alır. Filistin'deki çocuklar bu eşitliği hak etmiyor mu? Çocuk Sözleşmesi, Filistinli çocukların yaşam hakkını güvence altına almıyor mu? Bütün dünyanın gözü önünde İsrail'in Gazze'de sadece son 3 haftada öldürdüğü çocuk sayısı 2019'dan bu yana dünyada tüm çatışma bölgelerinde ölen çocuk sayısından çok daha fazla. Ne yazık ki her dört dakikada bir Filistinli bir insan ölüyor. Her saat 6 çocuk ve kadın ölüyor. İsrail bugün hem Cenevre Sözleşmesi'ne hem de Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmektedir" diye konuştu.

İnsan haklarının elektriğin ve suyun kesilemeyeceğini ifade ettiğine dikkat çeken Keşir, "Gazze'de uygulanan tam kuşatma, yiyecek ve ilaca erişimden mahrum bırakma, uluslararası ceza mahkemesinin dayandığı Roma statüsünün yedinci maddesine de aykırıdır. Dördüncü Cenevre sözleşmesi savaş ve işgal mağdurlarını korumasına yönelik uluslararası bir anlaşmadır. İsrail dahil 194 ülke bu anlaşmayı imzalamıştır. Ne yazık ki İsrail imzaladığı dördüncü Cenevre sözleşmesinin Filistin toprakları için uygula bilirliğini tanımayı reddetmektedir. Hasılı İsrail imza koyduğu tüm uluslararası sözleşmelere aykırı hareket ettirmektir, savaş suçu işlemektedir. Çocukların en temel hakkı yaşam hakkıdır. Sıcak yuvasında olması gereken, okula gitmesi gereken parkta oynaması gereken çocuklar vahşi bir işgalin en yakın şahitleri, mağdurları ve kollarında isimli yazılı olarak mezarlıklara defnediliyor. Bütün bunlar tüm dünyanın gözleri önünde oluyor? Gazze'deki çocuklar Yaşam hakkı çocuk hakları sözleşmesine imza koyan 193 ülkenin sorumluluğu altındadır. 28 Ekim'de Birleşmiş Milletlerde yapılan görüşmede ateşkes çağrısında 14 ülke aleyhte 45 ülkeyse çekimser oy verdi. Ne için aleyhte oy verdiler? Ne için çekimser oy verdiler? Çocuklar daha fazla ölsün. Siviller daha fazla katledilsin diye mi çekimser kaldılar? Aleyhte oy verdiler" şeklinde konuştu.

Gazze'de çocukların üşüdüğünü ve evsiz olduğunun altını çizen Keşir, "Bugün Gazze'de çocuklar evsiz. Gazze'de bugün çocuklar yiyeceğe, ilaca erişemiyor. Çocuklar aç susuz tedavi olamıyor. ve vahşi savaşın içinde ne yazık ki ölüyorlar. Gazze'de her ölen yüz kişiden kırkı çocuk. Okullar hem yıkıldığı için hem de okula gidecek çocuk olmadığı için açılamıyor. Bir milletin çocuklarını katletmek gelecek neslini katletmek soykırım değil de nedir?" dedi.

2019 Davos zirvesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Perez'e hitaben 'siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz' dediğini hatırlatan Keşir, "En acı gerçeği net bir şekilde ifade etmişti. Aradan yıllar geçti. İsrail'de sivil kadınlar, çocuklar için değişen hiçbir şey yok. Anlaşılan o ki, Netanyahu da öldürmeyi çok iyi biliyor. İsrailli yetkililere buradan seslenmek istiyorum. Kendinizce kutsal amaçlarınız için, vadedilmiş topraklar için mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz. Vadedilmiş toprakları çocuk bedenleri, çocuk cenazeleri üzerine mi inşa edeceksiniz? Hiçbir kutsal tek bir çocuğun dahi canıyla mukayese edilemez. Bugün Gazze meçhul çocuklar şehri. Bugün Gazze toplu bir çocuk mezarlığı Sayın Cumhurbaşkanımız ve hanımefendi başta çocuklar olmak üzere tüm siviller için canla başla mücadele ediyor. Uluslararası arenada adeta çırpınıyorlar. Onların barış çağrılarını, onların çocukları için verdiği mücadeleyi ki devlet bir çözüm için verdiği mücadeleyi buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Bugün AK Parti Kadın Kolları olarak ve aynı zamanda kadın milletvekilleri, anneler, anne adayları olarak buradayız. Dünya Çocuk Hakları günü münasebetiyle geçirdiğimiz ayakkabıları, oyuncakları burada bırakacağız. Çünkü ölen çocuklar ayakkabılarını giyemezler, oyuncaklarla oynayamazlar. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde bu da tüm dünyaya ayıp olarak yeter diyorum" dedi.