AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: Geçmişte Kadınlara Kapıları Kapatanlar Hala Kadın Üzerinden Siyaset Yapmaya Kalkıyorlar

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Geçmişte kadınlara okulların, iş yerlerinin, kamu kurumlarının kapısını kapatanlar, bugün hala bizim hafızamızla alay edercesine kadın üzerinden siyaset yapmaya kalkıyorlar" dedi.

Ak Parti'li Ayşe Keşir, partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca Sincan Lale Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 'Daraltılmış Mahalleri Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı. Keşir, AK Parti'nin bir kadın hareketi olduğunu, geçen 22 yılda pek çok sorunu çözdüğü gibi özellikle kadınlar arasında ayrımcılığa neden olacak yasakları kaldırdığını söyledi. Kadınların siyasetteki varlığının AK Parti'nin başarısı olduğunu belirten Keşir, "Bugün mangalda kül bırakmayanlar, 'Kadın hakları' diye bağırıp çağıranlar, geçmişte dönemde iktidar veya iktidar ortağı oldu. 2002'den itibaren kadın milletvekili sayısı arttı. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'nin iradesiyle parlamentoda kadın milletvekili sayımız, hemen hemen yüzde 21'dir. Bu da AK Parti'nin başarısıdır. Geçmişte kadınlara okulların, iş yerlerinin, kamu kurumlarının kapısını kapatanlar, bugün hala bizim hafızamızla alay edercesine kadın üzerinden siyaset yapmaya kalkıyorlar. Geçti, o günler. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kadınlar artık biliyorlar ki kimler kadın hakları konusunda samimi, kimler eğitim ve iş hayatında kadınların önünü açıyor; bunu çok iyi biliyorlar. Onun için de her seçimde kadın seçmenimiz liderine daha çok sahip çıkıyor" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN MÜCADELESİNİN SONUCU'

Keşir, yaşadıkları zorlukları çocuklarının yaşamaması için işin mutfağında çalışmaya talip olduklarını kaydederek, "Geçen 22 yılda partimiz pek çok sorunu çözdüğü gibi özellikle kadınlar arasında ayrımcılık olan yasakları, öğrenciler arasında ayrımcılık olan katsayı uygulamasını tarihe gömdü. Kadınlar olarak, gerçekten eşit olduğumuzu bu 22 yılda yapılan pek çok politikayla gördük. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesine şükranlarımı buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Çünkü her şeyin başı eğitim ve en önemli fırsat eşitliği aracı; eğitim. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmadığında, hayatın hiçbir alanında insanlar arasında eşitlikten bahsedemiyorsunuz. ve eğitimde yasaklarla, katsayı uygulamalarıyla eşitliği bozan yasakçı uygulamalar ne yazık ki bu fırsat eşitliğinin sağlamasına, yakalamasına izin vermiyordu kadınların, kız çocuklarının. Bugün artık bunları tarihin tozlu sayfalarına gömdük. Konuşmuyoruz bile. Ama şunu unutmamakta fayda var; Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamda kadınlara eşit fırsat vermek için kız çocuklarına eşit fırsat vermek için verdiği büyük bir mücadelenin sonucudur bu" diye konuştu.