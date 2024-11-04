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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Kültür Yolu Festivali'nde

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Kültür Yolu Festivali'nde
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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer aldı. Tiyatro, opera ve sanat sergileri gibi birçok etkinliği takip eden yöneticiler, kültürel değerlerin korunması ve genç nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çankırı ile Saygılı İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda Hülya Koçyiğit'in söyleşini takip etti, Alsancak Garı'ndaki Refik Anadol'un "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" sergisini gezdi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt içi gezilerinde kullandığı Atatürk Vagonu'nu ziyaret etti.

İl Başkanı Saygılı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalde tiyatro, opera, bale, konser, sergi ve dijital sanat gösterileri gibi çok sayıda etkinlik yapıldığını belirterek, "Kültürel değerlerimizi korumak, geliştirmek ve genç nesillere aktarmak, AK Parti'nin en büyük önceliklerinden biridir. İzmir'e olan bu bağlılıkla, şehrimizin kültürel ve sanatsal dokusunu koruyarak, ulusal ve uluslararası platformda hak ettiği yeri alması için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Politika
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